El futuro del Congreso







Publicado por Issa Kort

Una invitación a reflexionar, el Congreso Nacional está muy desprestigiado, a la gente le cuesta creer en el Congreso Nacional y eso no ha sido gratuito, eso lo hemos ganado durante el desempeño de nuestro ejercicio. Respecto a lo hecho por Michelle Bachelet en el Gobierno anterior tener 155 diputados no corresponde para la realidad del país. No es necesario tener tantos diputados por el costo que conlleva.