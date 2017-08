Pensiones: Otro golpe a la clase media







Publicado por Felipe Rossler

“La tarea número uno de Chile es crecer, el resto es música” La frase del ex Presidente Lagos refleja a la perfección los desafíos que enfrenta nuestro país. Frase que no ha encontrado mucho eco al interior de la Nueva Mayoría, que en un difícil escenario electoral, apunta a hacer todo para lograr no perder el poder. Prueba de ello es la Reforma Previsional anunciada por la Presidenta recientemente.