Adiós tía Estela

Publicado por Teresa Marinovic

Usar eufemismos está de moda: ahora a la gente no se la despide, se la desvincula. Las personas no tienen discapacidades, tienen capacidades diferentes. No hay viejos, hay personas de la tercera edad. En fin, decir las cosas por su nombre parece que está obsoleto. Por eso, quizá, escandaliza tanto decir que la Presidenta roba. El ‘lanza’ roba, el ‘mechero’ roba, el del ‘portonazo’ roba… pero el empresario no pues, ése hace uso información privilegiada, altera balances financieros, se colude, pero robo-robo, no.