Tarifas en el Metro y en los estacionamientos de los malls

Patricio Herman

Por lo expresado debiéramos suponer que entre el metro y el Ministerio de Transporte se pongan de acuerdo para que la tarifa de ese excelente medio de transporte para la tercera edad no tenga ningún tipo de restricciones ya que los viajes que se realizan no son para hacer turismo si no que por necesidad. En lo que respecta a las tarifas de los estacionamientos en los malls y similares valoramos la tramitación del cambio en la ley respectiva y en tal sentido los señores inversionistas tienen todo el derecho para, una vez aprobada la ley formulen sus reclamos en el Tribunal Constitucional o donde ellos estimen conveniente.