¿6.9, 7.6 ó 7.7? Terremoto en el Sur







Publicado por Michel De L ´Herbe

El domingo 25 miles de chilenas y chilenos iniciaron su mañana navideña con un regalo inesperado y poco deseado, pero no menos habitual en el país más sísmico del planeta. Un terremoto que terminó por ser de magnitud 7.6 y alerta de maremoto. Pero no todo fue así en el comienzo. Nuevamente vimos la fragilidad de nuestro sistema, el mismo que mostró estar obsoleto no solo el 2010, sino también en muchas emergencias posteriores.