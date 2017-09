En WhatsApp: Convierte tus mensajes de voz a texto







¿Alguna vez recibiste mensajes de voz en WhatsApp y no puedes escucharlos en ese momento? Ahora se puede convertir en texto y asi no perder el contacto con tus amigos o familiares, incluso cuando la situación no lo permita*, como por ejemplo, reuniones. Todo gracias a transcriptor, sin límites de tiempo o sin publicidad.

Disponible gratis en Google Play Store como “Transcriber for WhatsApp”

* Recuerda que no debes usar tu Smartphone mientas conduces…puedes provocar un accidente.