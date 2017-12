"Soy rica y no me he esforzado ni un puto día en mi vida": la publicación que es viral







0



0

0 Visitas

Publicado por Guillermo Santibáñez



Comentario de redes sociales y tendencias de Guillermo Santibáñez.

Publicación de Camila del Carpio en facebook el lunes 18 de diciembre a las 17:01 horas.

Que paja leer en muchos lados que “para ganar plata hay que trabajar”, “los ricos no se hacen por generación espontánea, se hacen ricos porque se sacan la cresta trabajando”, “estos flojos quieren que les regalen todo”….

Wn, lo digo desde mi posición, no de familia rica, pero si pudiente: yo no me tuve que sacar la cresta para tener auto, me lo regalaron cuando salí de 4to medio; yo no me saqué la cresta levantándome temprano todos los días por 14 años para llegar a la hora al colegio después de viajar una hora colgando de la micro), porque me fueron a dejar en auto hasta que termine el colegio; yo no me saqué la cresta trabajando para pagarme los estudios, porque mi papá me pagó las dos carreras y yo salí a los 27 con dos títulos y sin ninguna deuda… sí hay ricos que son ricos porque heredan fortunas, que en algunos casos son productos de familias que en su momento se sacaron la cresta trabajando (como en mi caso, en el que mi papá felizmente tuvo un título universitario porque en aquella época se estudiaba gratis, que si no, muy distinta sería la cosa para nosotros)… y en otros casos, son ricos porque heredaron fortunas “malhabidas” o se esforzaron estafando y explotando a otras personas.

Sacarse la cresta no es una garantía de ser rico, si fuera así, habría mucha gente rica: la señora de población que con suerte llegó a 5 básico y se levanta todos los días a las 4am para ir a trabajar al otro lado de la ciudad (donde supuestamente viven los ricos esforzados) recogiendo basura para darle de comer a sus 5 cabros chicos (que tuvo no por negligencia, sino por ignorancia y violencia). También serían ricos los que se sacaron la cresta para tener buenas notas en un colegio municipal de mierda con la idea de poder sacar un título, pero como la educación era tan mala, no les dio en la PSU y van a vivir endeudados hasta que sus hijos sean grandes por un título que más encima vale menos que el de una U tradicional y trabajan sobrecalificados para un puesto que solo pide cuarto medio con un sueldo que no les alcanza. También serían ricos los vendedores ambulantes, que al no tener otra opción, se dedican a hacer lo que pueden. Y así mucha gente realmente esforzada que no es rica en ningún caso.

Weon, que posición más egoísta, la cagan.

Claramente no es la idea que regalen bonos, que regalen casas, que regalen pasajes. Eso dejaría contentos a muchos (y enojados a otros cuantos que no tienen problemas para pagar eso), pero sería solamente una solución parche.

¿Meritocracia?, perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Pero meritocracia en igualdad de condiciones. Meritocracia cuando tuviste las mismas oportunidades que yo, cuando en tu jardín no te pegaban, cuando en tu colegio la educación era del mejor nivel, cuando no tenías que vender cosas en la calle para comprarte comida y podías dedicarte a estudiar, cuando en tu barrio habían espacios seguros para desarrollarse y no weones fumando y jalando en la esquina a las 2 de la tarde, cuando tenías el apoyo de tu familia, en lugar de vivir solo porque tu mamá tuvo dos empleos para poder mantenerte.

De que hay gente floja, hay gente flojea. Es cosa de ir a la universidad y ver como los estudiantes piden un título gratis, pero a la hora de estudiar en serio: “profe cambie la prueba que tenemos muchas cosas que hacer esta semana” y los ves a cualquier hora en los pastos tomando copete y fumando hierba.

SI, hay mucha gente floja, como dijeron en la radio “el chileno es borracho, flojo y quiere todo regalado” y estoy de acuerdo con eso hasta cierto punto.

Pero la única forma de cambiarlo es cambiar la mentalidad, es apoyar a quienes están en situaciones vulnerables, es dar oportunidades de desarrollo iguales para todos. Las cosas no se van a solucionar condonando el CAE ni generando empleos pencas, pero que alguien venga a decirme que el rico es rico porque trabaja y el pobre es pobre porque es flojo, encuentro que es de un egoísmo, de un individualismo y un egocentrismo terribles.

No wn, no es así, yo tengo auto, depa, viajo tres veces al año por lo menos, salgo a comer a restoranes al menos 5 veces a la semana y no me he esforzado un puto día de mi vida. Así que NO acepto esa wea y creo que el chileno que piense eso es un egoísta de mierda.