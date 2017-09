Tomás Mosciatti: "La lata de los candidatos"







Publicado por Guido Focacci

Es como si no hubiera candidatos en poco menos de dos meses. No hay ambiente. En medio de candidatos abollados, sin energía, sin grandes ideas, los ciudadanos no se entusiasman. No vieron el debate. No les interesó.

En esta columna, lo que ocurre con una campaña de personas demasiado comunes…