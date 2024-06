El término "Cake Eater", originado en Reddit, describe a personas casadas, felices y satisfechas que mantienen relaciones sexuales fuera del matrimonio sin intenciones de divorciarse ni establecer una relación amorosa. Aunque buscan satisfacer necesidades personales, no desean dañar a sus parejas. A pesar de la creciente comunidad de "Cake Eaters", con más de 8 mil miembros en 2024, su estilo de infidelidad sigue siendo criticado por la sociedad. Testimonios de miembros muestran que buscan emoción sexual fuera de sus matrimonios, pero evitan romper sus familias. La percepción hacia la infidelidad está evolucionando, con un 35% de encuestados considerando menos escandalosa la infidelidad en la cultura pop actualmente. En Chile, las personas están optando más por relaciones abiertas, reflejando un cambio en la concepción de la monogamia. A pesar de intentar dar un matiz diferente a la infidelidad, los "Cake Eaters" siguen siendo reconocidos como tales.

“Y siempre que se va, regresa a mí, Y felices los 4, No importa el que dirán, nos gusta así”, cantaba Maluma en “Felices los 4”, uno de sus mayores éxitos que perfectamente podría describir a un ”cake eater”.

Pero, de qué se trata este término que en español se traduce a “Comedor de pasteles”. La respuesta es simple, so infieles, pero su definición es un poco más compleja que eso.

El término lo recogía Medium en 2021, cuando en Reddit, la red social de los foros, comenzó a hablar de este término para referirse a un tipo de adulterio bastante particular.

Si lo tuviéramos que definir metafóricamente, se trata de personas que son felices en casa, pero fuera de ella también, pero para que entiendas mejor, te lo explicamos a continuación.

”Cake Eater”: una nueva definición de infidelidad

La definición que se encontró en Reddit es bastante clara sobre qué es un “cake eater”.

Se trata de “Una persona casada, generalmente feliz y satisfecha, tiene relaciones sexuales regularmente con su pareja, no planea divorciarse o separarse ni busca una salida amorosa”.

Si nos quedamos con esa definición, todo estaría bien, pero la cualidad que los hace un “cake eater”, es que además de ser feliz con su pareja, “tiene relaciones sexuales con otras parejas”.

Ahora, no se trata de una persona poliamorosa, tampoco de personas que estén en una relación abierta, porque por definición, el “cake eater” generalmente, ”no desea dañar a su pareja, sino que busca sexo fuera del matrimonio para satisfacer sus necesidades y deseos personales: tener su pastel y comérselo también”.

Medium comentaba en 2021 que este tipo de infieles son los más odiados por la sociedad, porque su estilo de infidelidad se traduce en que no se quedan sin pan ni pedazo.

Aunque era claro en señalar que era básicamente un consuelo, ya que los infieles suelen justificar sus acciones porque no tienen una vida amorosa gratificante en sus relaciones oficiales.

Una comunidad de “Cake eater” que crece

Aunque el término nació en un foro de Reddit, la verdad es que para 2024 esa comunidad tiene más de 8 mil usuarios que se definen como un “cake eater”, felizmente casado y satisfecho sexualmente en el matrimonio, pero con parejas sexuales fuera del matrimonio.

Lo curioso es que se trata de una comunidad activa, que incluso se traspasa tips para no ser descubiertos en mientras “comen pastel”.

Desde el uso de teléfonos de prepago, nunca comprar con tarjetas hasta mantener una rutina normal en el día a día, todo sirve para sostener las apariencias. Aunque se trata de rutinas que son las de un infiel normal,

Eso sí, la mayoría concuerda en que si sus parejas los engañaras se sentirían dolidos, sobre todo si hay un componente emocional, puesto que no están dispuestos a tener relaciones abiertas o el poliamor, sino que es más bien un deseo egoísta el que los hace comportarse de esa forma, consigna The Cut.

Los testimonios de los felizmente casados

Algunos testimonios entregan luces de los miembros de esta “comunidad” de “monógamos” comprometidos con su pareja, pero que tienen aventuras paralelas, argumentando por qué lo hacen.

Por ejemplo, James de 42 años, trabaja en logística empresarial y tiene 14 años de matrimonio, indicó a Inews, ”Amo a mi esposa y a mis hijos. No tengo ningún deseo de irme, pero anhelo más excitación sexual de la que obtengo en casa, y no creo que seamos sexualmente adecuados el uno para el otro. Crecí con baja autoestima y no había experimentado mucho antes de conocer a mi esposa y casarme a los 21 años”.

Complementa su mensaje indicando, “Extraño la emoción de los primeros encuentros y me gusta mucho conocer gente nueva. Acabo de descubrir el término “cake eater” y sentí que sonaba mucho mejor que infiel. “Comer pasteles” me ha permitido mantener mi matrimonio y mi familia avanzando. Sé que técnicamente está mal, pero amo a mi esposa y no quiero dejarla y romper nuestra familia”.

Precisamente esta última frase es lo que más se repite entre quienes se definen como “cake eaters”, no quieren romper lo que ya tienen, porque es lo que les acomoda y son felices en pareja.

Alyssa, una mujer que se define como “cake eater” indicaba a The Cut que para ella romper su relación trae consecuencias como “vivir sola en una ciudad con un alto costo de vida, algo que no puede permitirse el lujo de hacer”.

Pero además, tiene una buena relación con su pareja, sin embargo, no puede evitar serle infiel al menos dos veces por semana.

¿La infidelidad es menos escandalosa en esta era?

El País señala que actualmente está cambiando la postura de la gente respecto de la infidelidad, asegurando que una encuentra de Ashley Madison, el sitio web de citas, realizada a través de YouGov2 descubrió que el 35% de los encuestados afirma que la infidelidad en la cultura pop es menos escandalosa ahora que hace algunos años.

Una encuesta que va muy de la mano con lo que la realidad de nuestro país, de acuerdo a la misma plataforma.

En Chile, en un estudio divulgado en 2023, reveló que las personas están optando por tener relaciones abiertas y la infidelidad ya no es un tema tabú.

El director de relaciones internacionales de Ashley Madison, Christoph Kraemer, señaló al respecto: ”Ya sea que lo hagan con su pareja, solos, en relaciones abiertas o en secreto, muchos chilenos están cambiando la monogamia por otro tipo de relaciones que les genera mucha más emoción”.

Aquí es donde entran los “cake eater”. Según Arola Poch, sexóloga de la red social liberal Wyylde, esto ocurre porque “La infidelidad es, lógicamente, muy criticada y puede que haya quien utilice el término cake eater para darle otra connotación. Además, no es un término muy popular, por lo que a lo mejor también se juega con la desinformación para ocultar que se trata de personas infieles”.

Esto revela que pese a que los “cake eaters” insisten en llevar ese término, finalmente siempre se les reconoce como infieles.