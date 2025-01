En estas fechas de celebraciones, los tápers vuelven a ser protagonistas al guardar la comida sobrante de las fiestas, pero ¿cómo asegurarse de que se conserve correctamente para evitar intoxicaciones? El chef Heinz Wuth aconseja no dejar la comida fuera del refrigerador por más de dos horas, usar recipientes herméticos llenos, y recalentar los alimentos a más de 65°C. Según la Organización Panamericana de la Salud, las intoxicaciones alimentarias son comunes cuando los microorganismos actúan en alimentos mal guardados, por lo que es crucial seguir estas recomendaciones para disfrutar de las sobras de manera segura y sabrosa.

Ya pasó el año nuevo y a muchos nos sobró comida de la cena, la que inevitablemente terminó guardada en un pote al interior de los refrigeradores.

Y es que los tápers pasan susto en estas fechas, ya que aún no devuelven los de Navidad, cuando ya está sacando otro para guardar lo de año nuevo.

Pero muchas veces surge las siguientes preguntas, ¿guardé bien la comida?, ¿cuánto tiempo puedo mantener guardada la comida al interior de un recipiente?.

Por muy simples que parezcan estas preguntas, si no guardas bien la comida, lo más probable es que no puedas volver a degustarla, no importa que haya quedado en el refrigerador.

El chef, Heinz Wuth, en su canal de Instagram Ciencia y Cocina, explica cómo guardar bien los restos de comida, para que no se terminen echando a perder.

Guardar los restos de comida

Según indica el chef, quien regularmente entrega tips sobre cocina, todo explicado con base científica, lo primero es “recordar que esta se puede arruinar por microorganismos que fermentan o dañan los alimentos, y su temperatura favorita para actuar es la ambiente (20-40°C)”.

Lo segundo, es que si la comida lleva demasiado tiempo expuesta, añade Heinz Wuth, se pueden generar más ciclos de reproducción de estos microorganismos, lo que hace aumentar los microbios.

Una de las enfermedades más comunes producto de microorganismos en la comida, es la intoxicación, que según la Organización Panamericana de la Salud, ocurre “cuando las toxinas producidas por bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido o elementos químicos en cantidades que afecten la salud”.

Paso a paso

Por lo anterior, el chef recomienda que la comida que sobra “esté una hora, o máximo dos horas, a temperatura ambiente. Si vives en zonas de calor, mantén el criterio en una hora”.

Lo siguiente es dejar la comida en un recipiente hermético, pero ojo, no cualquier recipiente, ya que lo ideal es llenarlo lo más posible, e ir cambiando a uno más pequeño en el caso de ir sacando de a poco. Finalmente, se le pone tapa y al refrigerador.

Si la comida aún sigue tibia, también se puede colocar en un recipiente, pero siempre tapado para que no afecte a otros alimentos.

Heinz Wuth enfatiza que la comida puede quedar guardada entre tres y cuatro días, eso quiere decir que si guardaste la comida de año nuevo, aún la puedes recalentar.

El portal de Mayo Clinic resalta que después de los 3 o 4 días de que la comida esté guardada en el refrigerador, existe el riesgo de una intoxicación alimentaria. También llama a congelar la comida si se cree que no la comerás dentro de los días establecidos.

Uno de los puntos a evitar, recalca Wuth, es utilizar recipientes muy grandes para guardar poca comida, ya que “en ese exceso de aire se pueden generar más microorganismos”.

Ahora, para recalentar la comida, el chef recomienda hacerlo de manera que los alimentos queden bien calientes, por sobre los 65°C.

Recuerda mantener estos consejos a la mano, para que puedas volver a disfrutar la comida guardada, y si no lo hiciste así, lo siento, bótala.