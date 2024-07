Este viernes se produjo una caída global de los servicios de Microsoft, a raíz de una actualización de CrowdStrike, plataforma que presta servicios de seguridad a la compañía de Bill Gates.

Las fallas repercutieron en servicios como aerolíneas, bancos y otros sistemas que se paralizaron o ralentizaron alrededor del mundo por no poder acceder correctamente a Windows.

Por ejemplo, en los aeropuertos se cancelaron varios vuelos y las aerolíneas tuvieron que hacer el check-in de los pasajeros de manera manual, ya que no funcionaban sus sistemas.

Estos inconvenientes se reportaron en varios países, por lo que se consideró un “apagón informático global”, que se extendió gran parte de la mañana.

La compañía CrowdStrike pidió disculpas públicas y ejecutó soluciones parches para sus clientes, pero explicaron que reparar la falla de fondo les podría tomar días.

Ante este caos informático, los memes no se hicieron esperar, y los usuarios de Windows utilizaron las redes sociales para expresarse, desde el humor, sobre lo que estaba ocurriendo.

Cabe señalar que el apagón solo afectó a usuarios de Windows, no así con sistemas Mac y Linux.

#Microsoft servers are down due to serveroutage and millions of Windows users around the world are constantly posting humorous reactions and making fun of this situation by creating memes on social media platforms X etc….#Crowdstrike pic.twitter.com/pu9f7o4jb1

— Motive Spark..🌈 (@MotiveSpark17) July 19, 2024