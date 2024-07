Cada año, cuando el calendario marca el inicio del mes de julio, las redes sociales se llenan con una ola de memes protagonizados por el icónico cantante español Julio Iglesias. Esta curiosa tradición ha trascendido fronteras y generaciones, consolidándose como un viral que combina humor, nostalgia y creatividad.

La relación entre el músico español y los memes de julio se remonta a varios años atrás, cuando usuarios de internet comenzaron a notar la coincidencia entre el nombre del mes y el del artista.

A partir de ahí, surgió la idea de crear imágenes humorísticas con el rostro de Iglesias y frases ingeniosas que juegan con el doble sentido. “Ya es julio” y “Te estás haciendo viejo, julio” son solo algunos de los ejemplos más recurrentes que han logrado captar la atención de millones de internautas.

El éxito de estos memes no solo se debe a la ingeniosidad de quienes los crean, sino también a la figura de Julio Iglesias, un artista con una vasta trayectoria y una presencia mediática innegable.

Con más de 300 millones de discos vendidos y una carrera que abarca más de cinco décadas, la celebridad hispana se ha convertido en un ícono de la música latina y un referente cultural. Su imagen, fácilmente reconocible, facilita la creación de memes que resultan instantáneamente familiares y divertidos para una amplia audiencia.

Además, la proliferación de estos memes durante el mes de julio es un testimonio del poder de las redes sociales y su capacidad para generar y difundir contenido viral. Plataformas como “X” (ex Twitter), Instagram y Facebook se convierten en escenarios donde los usuarios difunden y reinventan estos memes, asegurando que la tradición se mantenga viva cada año.

¿Qué opina Julio Iglesias de los memes en internet?

Pese a la gran viralización que tienen los memes del cantante este 1 de julio, pocas personas conocen la opinión del artista español respecto a esta hilarante tradición de internet.

En una entrevista de 2015 con la revista mexicana Hola, el intérprete de “Me Olvide De Vivir” afirmó que le gustan, pero siempre y cuando sean realizados con respeto.

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos (…) y sobre todo si eso sirvió para que chiquillos de 15 años me hayan conocido, pues encantado de la vida”, dijo la estrella musical.

En dicha oportunidad, la celebridad española también aseguró que en más de una ocasión sus amigos y cercanos le han enviado estos memes. “No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”, agregó el artista.

Revisa aquí los mejores memes y bromas

Mi madre me dio la vida, pero los memes de Julio Iglesias las ganas de vivirla pic.twitter.com/JtA1FJYYL2 — Ruedas (@rcabello96) June 27, 2024

Señoras y señores, ¡HA LLEGADO JULIO! pic.twitter.com/VMuzoDbqZz — Julio Iglesias Universal (@JulioIglesiasES) July 1, 2024

Este post es creado con la finalidad de publicar todos los memes de Julio Iglesias. ⤵️ pic.twitter.com/yWjGfsxv3f — Darwin David  (@cmdarwindavid) June 30, 2024

#BuenLunes genial inicio de semana a todos❤️😃💪 y excelente Julio jaja 😂 no puedo evitar las memes de Julio Iglesias jaja , suban muchas así río 😂😂 precioso día☀️🎶🌼🌻💙❤️🌈💗🌼🎶🌻💕 pic.twitter.com/nk65D2lm9q — RøsY♥łøVє♥AηIмαłєs☺♥ (@vedetongaa) July 1, 2024

Viene mi momento favorito del año, los memes de Julio (Iglesias) pic.twitter.com/nxvsoHlyxR — brotons (@_brotons_) July 1, 2024

¡Bart, no quiero asustarte, pero hoy, sí, HOY empiezan los memes de Julio Iglesias! pic.twitter.com/juxlvhLoG5 — Simpsonito (@SoySimpsonito) July 1, 2024

Yo solo estoy esperando que como cada año, suene La carretera con Julio Iglesias. Que este año llegó con Tormenta. Saludos @ruleiro y @eltalcha donde quiera que ande

#PoderosaTormenta pic.twitter.com/WHxWwvXXPC — George Lucassen (@CanibalAeternus) July 1, 2024

-Todavia le quedan memes de Julio Iglesias? -Si, algunos… pic.twitter.com/ECtyNhN0sH — Angie (@Arroba_Kathe) June 27, 2024

Doy por inaugurada la temporada de memes de Julio Iglesias. pic.twitter.com/0C5FSObMNt — Mexistorico (@mexistorico) July 1, 2024

Llegó Julio!, y bueno…a todos los que detestan los "memes" de Julio Iglesias, les tengo un remedio "Ajo y Agua"…Ajoderse y Aguantarse. pic.twitter.com/0DQdDFLkQW — Vicente (@Vicente15477281) July 1, 2024

Los memes de Julio Iglesias cuando llega el mes de Julio. pic.twitter.com/9eF5R1uQ4t — Alerkiel 👺 (@alerkiel) July 1, 2024

llega esa época del año en la que mi viejo me manda memes de julio iglesias, es el its gonna be may de ellos pic.twitter.com/49iFd8ACRp — valen (@tothew0nderr) June 26, 2024