Un extraño video ha estado circulando en redes sociales durante las últimas horas, se trata del registro de un evento en la Casa Blanca, en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden muestra un extraño comportamiento.

Según se puede ver en las imágenes, el mandatario parece quedarse “congelado” mientras la gente a su alrededor baila y aplaude. El momento despertó alarmas entre los internautas.

Esto ocurrió en el marco de las actividades de la Casa Blanca por el Día de Juneteenth, que el próximo 19 de junio conmemora la liberación de los afroestadounidenses esclavizados.

Biden en ese momento se encuentra junto a Philonise Floyd, hermano de George Floyd, y la vicepresidente Kamala Harris, que bailan a su lado.

El video recibió varios comentarios, donde internautas manifestaron preocupación por su estado de salud, mientras que otros criticaron que sería muy mayor para el cargo.

Sin embargo, otros apuntaron a que probablemente solo estaba concentrado en lo que pasaba en el escenario frente a él, ya que en ese momento había música en vivo.

Pese a ello, el video sigue circulando en plataformas como X (Twitter) desde diferentes usuarios. “Es raro ver a Joe Biden moverse así, debe haberlo pasado genial“, ironizaron algunos.

🔥🚨DEVELOPING: Joe Biden and Kamala Harris are enjoying their day surrounded singing and dancing with Black people. It’s rare to see Joe Biden move like this, he must of had an absolute blast. pic.twitter.com/hhdw1aXNqL

— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) June 11, 2024