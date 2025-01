El 25 de enero de 1971 se llevó a cabo uno de los juicios con más revuelo en Estados Unidos, donde se declaró culpable a Charles Manson y a tres integrantes de su banda criminal (Familia Manson) por el asesinato de la famosa actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada de ocho meses y medio, y de tres amigos de la artistas y un joven que se encontraba en el perímetro de su casa en Los Ángeles, California.

Tras la condena y el encarcelamiento de Manson tras ser considerado el autor intelectual, fueron miles las interrogantes que suscitaron sobre los verdaderos motivos detrás de este despiadado crimen. Un caso que se convirtió en una obsesión en la cultura pop estadounidense y que, incluso, llevó a inspirar una película de Quentin Tarantino; ‘Había una vez en Hollywood’ (Once Upon a Time in Hollywood).

¿Por qué mataron a Sharon Tate?

A minutos de que llegara la medianoche del viernes 8 de agosto de 1969, cuatro fieles discípulos de Charles Milles Manson salieron del rancho Spahn (noroeste de Los Ángeles) vestidos completamente de negro, con la misión de perpetuar un legado maligno y dramático en Hollywood. En principio, con motivos desconocidos, se trasladaron hacia una de las zonas más altas del prestigioso barrio Beverly Hills para llevar a cabo este brutal crimen.

Aparentemente, tanto Manson como los miembros de la banda criminal no tenían conocimiento sobre quiénes eran los verdaderos ocupantes de la casa que eligieron, la cual era alquilada por el afamado director Roman Polanski, quien se encontraba en Reino Unido aquella macabra noche. En cambio, su esposa, la actriz Sharon Tate, sí se encontraba en el lugar con más de ocho meses de embarazo y junto a sus invitados; su amigo Wojciech Frykowski, la dueña de un café, Abigail Folger, y el destacado peluquero Jay Sebring.

Susan Atkins (Sadie), Charles Watson (Tex), Patricia Krenwinkel (Katie) y Linda Kasabian fueron los que llevaron a cabo esta siniestra operación de Manson, dando muerte de forma terrible y despiadada a las personas que se encontraban en la casa, incluso a una quinta víctima, Steve Parent, quien decidió pasar a saludar al cuidador de la propiedad justo cuando la banda criminal se encontraba en el lugar.

Cientos de puñaladas, la casa ensangrentada y las palabras ‘Pig’ (Cerdo), ‘Political piggy’ (Cerdito político) y ‘Death to pigs’ (Muerte a los cerdos) escritas con la propia sangre de una de las víctimas, fue la escena con la que se encontró la policía tras ser alertados. Sin embargo, aquello no sería todo para los miembros de la banda, quienes repetirían su sádica misión al día siguiente con el matrimonio LaBianca en otro barrio acomodado de Los Ángeles.

Pero, ¿cuál fue la razón de fondo para cometer estos despiadados actos? Pese a no existir un motivo confirmado por la justicia, investigadores o los propios implicados, la hipótesis que más ha perdurado en el tiempo es que, a través de estos crímenes, Manson quería comenzar una guerra racial en Estados Unidos. Un deseo que habría adquirido con la canción ‘Helter Skelter’ de The Beatles, que hace referencia al caos y el desorden.

Es más, el hecho de dejar pruebas y mensajes de odio era con la intención de incriminar a los Panteras Negras, que era un grupo activista que luchaba por los derechos de los afroamericanos. Por su parte, el asesinato a la familia LaBianca al día siguiente habría sido para extender aún más el pánico en barrios donde vivían personas con cierto tipo de poder.

Otra de las teorías que barajan los especialistas de este caso es que Manson se encontraba obsesionado en convertirse en una estrella de rock, al menos, en California. Y que la Familia Manson atraía a hombres y mujeres jóvenes que buscaban una vida alejada de las preocupaciones y, en cambio, volcarse a la música, drogas y sexo.

Sin conocer las intenciones malévolas del icónico criminal, fueron varios los músicos de rock que se interesaron en las fiestas y reuniones de esta banda ‘hippie’, siendo el caso más conocido el de Dennis Wilson, integrante de The Beach Boys, quien llegó a prestarle grandes cantidades de dinero a Manson con la excusa de que grabaría un disco, a cambio de que pudiera tener relaciones con las mujeres del grupo.

Otras hipótesis como el excesivo consumo y tráfico de drogas que existía dentro del rancho Spahn, y un supuesto crimen hacia un miembro de las Panteras Negras que Manson quería tapar, también han sido barajada por los investigadores, quienes aún estudian este enigmático caso.

¿Quién era Charles Manson?

Charles Maddox nació en 1934 en Ohio, heredando a los pocos años el apellido Manson de su padrastro, William Manson, quien estuvo brevemente caso con su madre, quien tenía problemas de alcoholismo y se dedicaba a la prostitución.

Además del historial delincuencial de su progenitora, quien estuvo en la cárcel cuando Manson tenía apenas cinco años tras atracar una bencinera, también se caracterizaba por el desinterés de su rol como madre, llegando a vender a su propio hijo cuando éste tenía 12 años, siendo rescatado por un tío a los meses después.

De acuerdo a entrevistas y testimonios de integrantes de su familia, desde muy pequeño, el famoso criminal tenía ciertas tendencias violentas, aunque no se involucraba en ninguna pelea, sino que reclutaba a sus compañeros más ingenuos para que atacaran a estudiantes con los que tenía problemas. Muy similar a la estrategia con la que lideró la Familia Manson.

Ya en su etapa adulta y tras cumplir varios periodos cortos en la cárcel por robos y estafas, a mitad de los 60′, Manson se instaló en California, en pleno ‘boom’ del movimiento hippie y la contracultura en Estados Unidos, uniéndose a grupos a favor de la libertad individual y la legalización de la marihuana, donde aprendió a liderar y a seducir a las personas con el don de la palabra, creando su mencionada banda.

Su vida en la cárcel y sus polémicos seguidores

Volviendo a los crímenes contra Sharon Tate y la familia LaBianca, la policía tardó casi un año en dar con los responsables de estas muertes con la ayuda de los propios implicados, quienes fueron detenidos meses después por robar autos. En prisión, algunos de estos integrantes revelaron a sus compañeros de celda que habían cometido actos terribles, como el asesinato de la actriz de Hollywood.

En julio de 1970 comenzó el juicio contra Manson y miembros de la familia, donde cada integrante era más despreciable que el anterior, sobre todo su líder, quien demostró su impresionante dominio (casi hipnótico) que tenía sobre los demás acusados. Ejemplo de ello fue en el transcurso de estas largas investigaciones, cuando Manson se hizo una X en la frente, aparecieron los demás con el mismo símbolo.

Ninguno mostró arrepentimiento, sino que todo lo contrario, a medida que avanzaba el juicio, su actitud era cada vez más desafiante con las autoridades judiciales, con excepción de una persona; Linda Kasabian.

Linda confesó haber sido parte de las dos operaciones, pero sin participación directa. Y es que, según su declaración y las pericias de los investigadores, la mujer sólo había sido la chofer de estos delincuentes, quedándose en el auto tanto en el asesinato de Tate como en el de la familia LaBianca, revelando que en este segundo crimen, sí participó su líder; Charles Manson.

Su declaración sirvió para atar cabos y finalmente, el 25 de enero de 1971, Manson, Charles Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten fueron declarados culpables de los crímenes, siendo condenados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, ya que justo al año siguiente, la Corte Suprema de California abolió la pena de muerte.

De esta manera, el icónico criminal pasó el resto de sus 46 años de vida en prisión hasta su fallecimiento en 2017. Durante su estadía en la cárcel, concedió un par de entrevistas donde lanzó frases icónicas como: “la paranoia total es simplemente conciencia total”, “la cordura es una pequeña caja; la locura lo es todo”, “la muerte es la mayor manifestación del amor”, entre otras, que lo elevaron a una especie de ícono pop en Estados Unidos.

This interview with Charles Manson will never get old pic.twitter.com/e0Uj5Xvbxf — Historic Vids (@historyinmemes) September 24, 2024

Charles Manson Crazy Reaction During Interview pic.twitter.com/F0UENkv4Rz — Robyn Stheel (@RobynStheel) January 21, 2025

Pero, ¿qué fue del resto de sus seguidores condenados? ‘Tex’ sigue vivo y, desde la cárcel, logró contraer matrimonio por medio de visitas conyugales y tener cuatro hijos, para luego, divorciarse y convertirse en ministro de una orden religiosa que él mismo creó desde la prisión.

Susan, que tenía apenas 18 años cuando decidió unirse a la secta de Manson, fue una de las principales responsables detrás de la caída de los demás integrantes de la banda criminal, luego de contarle a una compañera de celda sobre los asesinatos, asegurando que ella había apuñalado a Sharon Tate y hasta había saboreado su sangre. Su estadía en la cárcel la llevó a transformarse al cristianismo hasta su muerte en 2009.

Patricia, que tuvo un vínculo afectivo-sexual con Manson, aún sigue en la cárcel en California y tiene el récord como la mujer que ha pasado más tiempo en una prisión. Actualmente, Tiene 77 años y le han negado la libertad condicional en más de once ocasiones.

Por último, Van Houten, que no participó en la operación contra la familia Polanski-Tate, pero que sí tuvo un rol principal en la muerte de Rosemary LaBianca, siendo quien la acuchilló, fue el único integrante en lograr la libertad. La mujer fue puesta en libertad vigilada en julio de 2023, siendo trasladada desde la Institución para Mujeres de California en Corona hasta una vivienda de transición.