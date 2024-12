Un hombre de California, Estados Unidos, sorprendentemente sobrevivió luego de ser impactado por una broca de 45 centímetros en su cabeza mientras trabajaba en construcción.

El accidente ocurrió en el 15 de agosto del año 2003, cuando Ron Hunt estaba trabajando de electricista como de costumbre en una obra.

Según dijo, en ese entonces, al programa Good Morning America de ABC News, estaba de pie sobre una escalera, perforando con un taladro una superficie elevada, cuando de un momento a otro, la escalera cedió.

Hombre sobrevivió al impacto de una broca de 45 centímetros

Ron optó por dejar caer el taladro primero, y luego cayó al suelo, lamentablemente, sobre la broca.

Aquellos hechos pueden leerse tranquilamente en los párrafos anteriores, pero la secuencia sucedió tan rápido que el hombre ni siquiera vio que la broca estaba en el mismo lugar de su caída.

“En el momento en que me estaba cayendo y dejé caer el taladro, ya estaba encima de él”, dijo para el medio.

En consecuencia, el objeto le atravesó el ojo derecho y le llegó hasta el cráneo, pero no sufrió daños graves en el cerebro.

“Pasé las manos por la broca hasta el ojo y puse la otra mano en la nuca y sentí que me atravesaba la nuca”, recuerda Hunt… Y ahí fue donde me sobrevino el shock”, recuerda.

“Sabía que estaba ciego, y que estaría ciego el resto de mi vida y no me importaba eso, pero no quería morir“, menciona para el programa Only Human.

Según rememora, sus compañeros de trabajo hicieron todo para llevarlo rápidamente al hospital. “No podía creer lo que veían mis ojos”, dijo en ese entonces su compañero de trabajo, Forrest Keating.

¿Cómo le quitaron la broca?

Después de analizar las múltiples opciones y tras los análisis, los médicos notaron que la mejor opción era desatornillar la pieza para retirarla de la cabeza de Ron.

“Lo hubiéramos cortado, pero después de unos minutos de perforación, nos dimos cuenta de que estaba suelto. Así que simplemente bajamos la cuchilla y giramos la broca”, dijo en ese entonces, el doctor Paul Ludlow, cirujano que realizó la operación.

Otra de las cosas que impresionó a los médicos y enfermeras, aparte del terrible accidente, es que Hunt nunca perdió el sentido del humor, y tampoco la conciencia tras el terrible accidente.

Solo logró tranquilizarse cuando recibió una inyección de morfina para calmar el dolor, y fue en ese momento que sugirió que alguien tomara una foto de su lesión.

El especialista dijo en ese momento que el hombre estuvo muy cerca de morir, pues según sus palabras, “giró la cabeza lo justo. Si la hubiera girado hacia el vértice (de la cuenca del ojo), no creo que hubiera estado vivo”, mencionó Ludlow.

¿Cómo logró sobrevivir?

Según explicó a BioBioChile, Evelyn Benavides, neuróloga de Clínica Bupa, el hombre sobrevivió “ya que no todos los traumatismos encéfalo craneales son mortales, depende de la zona donde ocurra”, dijo la experta.

Desde sus palabras, las lesiones que afecten el tronco encefálico, es decir, la zona situadas debajo del cerebro y del cerebelo, rodeada por huesos, sí pueden provocar la muerte o una consecuencia grave, situación que no fue la del electricista.

Esto debido a que aquella zona “alberga neuronas que controlan funciones vitales como la frecuencia cardíaca, la respiración y el nivel de conciencia”, menciona la experta.

A esto último, añade que “de igual forma, alguna lesión que sea difusa en la mayoría de la corteza cerebral, como una falta de oxigenación brusca por un paro cardiorrespiratorio”.

Secuelas del accidente

Respecto al caso de Ron, el hombre logró sobrevivir pese al complejo accidente, y según detalló en una entrevista para Only Human, quedó con consecuencias, como el entumecimiento en el lado derecho de su cara, aparte de la visible pérdida de su ojo derecho.

“Se puede ver afectado el raciocinio, la toma de decisiones y el pensamiento, así como el área motora, sensitiva, de asociación e, incluso, visuales”, mencionó Benavides, tras las consecuencias de una lesión como la de Hunt.

A lo anterior la experta complementa que “las secuelas de este tipo de lesiones dependen del área y el lado del cerebro que se vean afectados”.

“Cuando un objeto penetra por el ojo hacia el cerebro, suele impactar los glóbulos frontales, que están relacionados con el razonamiento y el pensamiento. Si la lesión es más profunda, puede afectar el lenguaje, especialmente en el hemisferio izquierdo, o la función motora”, añade.

Ya con el paso de los años, el hombre ocupa de vez en cuando un parche en el ojo, y según se detalla, retomó sus labores de electricista.

“Soy muy cauteloso de mi alrededor, miro a ambos lados cuando doy un paso. Fui bendecido conseguirlo“, dijo para el sitio de YouTube.