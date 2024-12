Durante el pasado fin de semana se dio a conocer el caso de Suchir Balaji, exempleado de OpenAI que fue encontrado muerto en su departamento en San Francisco, Estados Unidos.

En ese entonces, medios en Estados Unidos informaron que, de acuerdo a la Oficina Forense, su deceso había sido por suicidio.

Balaji había dado una entrevista a The New York Times en octubre, en la que acusaba a OpenAI de violar las leyes de derechos de autor estadounidenses al usar contenidos protegidos para entrenar aplicaciones como el chatbot ChatGPT, y de perjudicar generalmente a internet.

Lo cierto es que, ahora, Business Insider detalló que el profesional estaba nombrado dentro de una demanda contra la compañía antes mencionada.

Se trata de una acción judicial tomada precisamente por The New York Times, en la cual acusa a Open AI de usar sus informaciones sin permiso.

Insider asegura que, en esa demanda, el famoso periódico había pedido al juez agregar a Balaji como uno de los “custodios” en el caso. Lo anterior debido a que podía tener “documentos únicos y relevantes” para respaldar el caso.

Según el citado medio, en aquel caso judicial existen más personas catalogadas como “custodios”, todas con antigua ligazón a Open AI.

I recently participated in a NYT story about fair use and generative AI, and why I'm skeptical "fair use" would be a plausible defense for a lot of generative AI products. I also wrote a blog post (https://t.co/xhiVyCk2Vk) about the nitty-gritty details of fair use and why I…

— Suchir Balaji (@suchirbalaji) October 23, 2024