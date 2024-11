João Marinho Neto, un brasileño de 112 años y 52 días, fue reconocido este jueves como “el hombre vivo más longevo del mundo” por el Libro Guinness de los Récords.

Este título llega tras el fallecimiento de John Alfred Tinniswood, quien ostentaba el récord anterior y murió el lunes pasado a los 112 años en Inglaterra.

Nacido el 5 de octubre de 1912 en el estado brasileño de Ceará, João ya había sido reconocido como el hombre más longevo de Brasil y de toda Latinoamérica.

En declaraciones publicadas en el sitio web oficial del Libro Guinness, João compartió el secreto de su longevidad: “Mantenerse rodeado de buenas personas y de sus seres queridos”.

Proveniente de una familia de agricultores, comenzó a trabajar desde muy pequeño. A los cuatro años ya ayudaba a su padre en el campo, cuidando el ganado y cosechando frutas. Su vida estuvo marcada por el esfuerzo y la dedicación al trabajo, valores que transmitió a su familia.

Say hello to the new oldest man in the world, Brazil’s João Marinho Neto, at the age of 112 years and 52 days old 🇧🇷 https://t.co/gwPtjzFBaY

— Guinness World Records (@GWR) November 28, 2024