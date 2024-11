Un hombre del norte de California, desaparecido desde 1999, fue localizado en un hospital de Los Ángeles tras un hallazgo inesperado.

Su hermana lo reconoció gracias a un artículo publicado en USA Today, donde se pedía ayuda para identificar a un paciente hospitalizado que no podía comunicarse ni dar su nombre.

La oficina del alguacil del condado de Lassen informó que la mujer, al ver el artículo, se presentó con la información. El paciente había sido ingresado en un hospital el 15 de abril y luego transferido en julio a otro centro médico.

Finalmente, la policía de Los Ángeles logró confirmar su identidad mediante el cotejo de sus huellas dactilares.

El hombre, que desapareció hace 25 años en Doyle, California, cerca de la frontera con Nevada, habría dejado de comunicarse con su familia de manera voluntaria.

NorCal man who went missing in 1999 found at LA-area hospital after sister sees his picture in news article https://t.co/THiQn8IpS7

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 27, 2024