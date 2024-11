El caso de los medios hermanos Daniel y Ana Parra ha generado controversia en España, donde llevan diez años en una relación amorosa, tienen dos hijos y buscan casarse, a pesar de ser hermanos por parte de padre. Aunque ambos han expresado su amor mutuo y desean cambiar la ley para poder formalizar su unión, el Código Civil español prohíbe los matrimonios entre parientes. A pesar de no contar con apoyo político, continúan luchando por legalizar su relación, argumentando que su amor no causa daño a terceros. En la actualidad, Ana figura como madre soltera y Daniel como tío para efectos legales.

El caso de los medios hermanos Daniel y Ana Parra ha generado gran cantidad de reacciones en España. Ambos llevan ya 10 años siendo pareja, han tenido dos hijos e incluso quieren casarse, cuestión que por ley es imposible.

De acuerdo a lo que reportó T13. La historia de ambos data de 2011, cuando se encontraron por primera vez.

Ana Parra, en ese entonces, tenía 20 años no conocía a su padre. Su madre le había señalado que él las había abandonado.

Fue así como ella logró identificar al hombre a través de Facebook, descubriendo que había formado una nueva familia.

Fue de esta manera que conoció a Daniel Parra. Ambos se enamoraron e iniciaron una relación, sin hacer caso al rechazo que esto provocó en todo el clan.

El hecho incluso llegó a la televisión, cuando ambos confesaron en un 2017 que tenían un noviazgo.

Daniel y Ana son hermanos por parte de padre

Fue en 2023 cuando ambos dieron una entrevista al medio El Español, en donde contaron que habían tenido dos hijos.

“Intentamos mantener esa relación de hermanos, que es lo que marcan los cánones, pero nosotros no lo sentíamos así… No existía ese sentimiento fraternal”, sostuvo Daniel.

“Yo conocí a una chica que me decían que era mi hermana y que tenía los mismos gustos que yo y me lo pasaba muy bien con ella, pero no la podría catalogar como a una hermana”, agregó.

Actualmente ambos llevan a cabo una especie de campaña por lograr que se apruebe su matrimonio por la leyes. Sin embargo, el Código Civil Español prohíbe las uniones entre parientes,

Asimismo, tampoco han logrado apoyo político para llevar este caso a discusión en un nivel más alto.

Ana y Daniel son hermanos y pareja, tienen dos hijos y quieren casarse pero en España es ilegal. Lo peor no es lo de estos dos degenerados. Lo peor es que se les dé espacio en una televisión para ir normalizando y los degenerados del público que aplauden. Asco de sociedad. pic.twitter.com/or6cWDIRi0 — Chema Leiva (@Chema_Leiva) July 6, 2023

“Las sociedades deben avanzar y no anclarse en tradicionalismos. A los homosexuales tampoco les dejaban casarse y ahora sí pueden. Nosotros nos amamos y eso es lo que debería prevalecer. No hacemos daño a nadie”, indicó Ana hace un año.

Lo cierto es que, en la actualidad, la mujer figura como madre soltera, mientras que tiene la figura de tío, todo lo anterior para efectos legales.