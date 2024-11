Medios internacionales informaron sobre la muerte de la supermodelo Georgina Cooper a los 46 años, quien adquiriera gran fama durante los 90 y primera década del 2000.

De acuerdo a lo que reportó revista People, el 21 de octubre Cooper se encontraba en Grecia junto a su esposo Nigel Smith, con quien se había casado en junio pasado.

Fue en aquel viaje cuando Cooper habría comenzado con fuertes dolores corporales, por lo que había sido internada en un hospital local.

No obstante, la situación se complicó con el paso de los días, por lo que fue llevada hasta un recinto en la isla de Creta, donde estuvo en Cuidados Intensivos. El deceso fue el pasado 28 de octubre.

Fue su agente, Dean Goodman, quien confirmó esto el pasado fin de semana, con una declaración a los medios en Inglaterra y Estados Unidos.

“Georgina no se había sentido bien durante Covid y había desarrollado algunos problemas de salud y había estado entrando y saliendo del hospital”, indicó.

“Pero ella tenía planes para el futuro. Se acababa de casar y esperaba con ansias su vida. Todo el mundo está devastado. Ella era una auténtica superestrella”, añadió.

Famous model Died Suddenly!

Georgina Cooper, 46> The famous model died suddenly in Crete-Greece from a cerebral hemorrhage.

They announced her death after weeks!

The Hospital of Crete does not provide information about her vaccination statushttps://t.co/tgZ71axubD pic.twitter.com/21Va2mn2W3

— Clockwork Orange Magazine (@kportocali) November 9, 2024