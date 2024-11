La vida de los artistas está llena de desafíos, a veces espirituales, que a simple vista pueden resultar difíciles de lograr. Un caso es el de Linda Montano y Tehching Hsieh.

Se trata de dos creadores que vivían en Nueva York hacia la década de 1980. No eran pareja ni tenían un vínculo de amistad, sólo tenían conocidos en común.

Sin embargo, de acuerdo a lo que rememora The New York Times, ambos estaban buscando lo que parecía ser un nuevo sentido para sus vidas, y vaya que lo encontraron.

Montano era cercana a la espiritualidad, y se había formado como artista conceptual. Por su lado, Hsieh había llegado a Estados Unidos proveniente de Taiwán, de hecho se instaló en Norteamérica como inmigrante ilegal.

Ambos se conocieron en la escena menos glamorosa del arte en la ‘Gran Manzana’. Fue desde ese entonces que el hombre le contó a la joven sobre un proyecto que tenía en mente.

Este consistía en mantener una conexión obligada e íntima con otra persona, por un tiempo extenso, pero existían dos condiciones: No podían tocarse, ni separarse.

Art/Life – One Year Performance (Rope Piece), 1983-1984

Tehching Hsieh and Linda Montano spent one year tied to each other with an 8-foot-long rope. They had to stay in the same room and were not allowed to touch each other until the end of the one-year period. pic.twitter.com/8PBNdNbocs

— maxim (@mqqqxim) May 22, 2020