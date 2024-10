Valencia ha sido la región de España más afectada por las fuertes lluvias provocadas por el fenómeno de ‘Depresión Aislada en Niveles Altos’, denominado como DANA.

De hecho este miércoles se reportan hasta 64 personas muertas, mientras que decenas continúan desaparecidas.

En medio de toda la emergencia, la cadena SER liberó un testimonio bastante trágico de una mujer llamada María, quien contó un drama familiar.

“Nos ha llamado mi madre muy preocupada, llorando y con muchísima ansiedad, diciéndonos a mí y a mi marido que mi hermano le había llamado para despedirse”, indicó.

“Y claro, enseguida nos hemos puesto todos en alerta. Hemos conseguido hablar con ellos a través de un compañero que todavía llevaba el móvil encima, pero en estos momentos ya no da señal el móvil del compañero”, agregó.

Zona de España afectadas por DANA

No dejó dejo de mirar una y otra vez las imágenes de esta mujer atrapada por los efectos de la #Dana siendo rescatada junto a miembros de su familia, sus gatos y su perro a los que evidentemente no estaba dispuesta a dejar atrás.

Enormemente trabajo el de los bomberos #Valencia pic.twitter.com/XjuvycPZGi — enGatadas (@enGatadas_AB) October 30, 2024

Bastante angustiada, María entregó detalles de lo que estaba pasando con su familia en el lugar.

“Estaba trabajando él en un polígono en Ribarroja, en concreto en el polígono Poyo de Reva, en sector 12. Y han empezado a entrar muchísima agua, los coches han empezado a flotar prácticamente y se han tenido que refugiar en un tejado del almacén de la fábrica. En estos momentos lo último que hemos sabido, hace 45 minutos, es que estaban sujetándose todos en un muro que han encontrado hasta que los rescaten”, detalló.

“Sabemos que bueno, están avisados los servicios de emergencia, evidentemente por parte de los responsables de la fábrica y demás, pero yo he intentado contactar con el 112, con la Guardia Civil, etcétera Y es que me ha sido imposible. No podía hablar con nadie”, agregó.

Según el detalle de Cadena SER, María volvió a llamar horas después, asegurando que la situación había mejorado en algo.

“Han conseguido bajarse del muro al que estaban agarrados. Son nueve compañeros. Han podido cruzar a una nave que hay en frente del tejado en el que estaban y, por lo que nos ha comentado un compañero, están fuera de peligro, pero siguen atrapados a la espera de que vayan a rescatarlos”, concluyó.