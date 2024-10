Tanto las sociedades de Estados Unidos como del Reino Unido continúan conmocionadas a medida que avanza el juicio contra Alexander McCartney, un acosador digital que terminó provocando el suicidio de una niña y de su padre.

La devastadora historia capturó la atención del público internacional, revelando las terribles consecuencias de los delitos cometidos en el mundo digital.

Cimarron Thomas, una pequeña estadounidense de 12 años, se quitó la vida con el arma de su papá tras ser víctima de chantaje por parte de McCartney, un estudiante de informática británico.

La práctica es conocida como “catfishing”, un anglicismo que no tiene traducción pero que implica el robo de identidad para cometer delitos online.

Como consecuencia, el padre de la nena tomó el mismo camino al no soportar la culpa.

McCartney, de 26 años, operaba su actividad delictiva desde su dormitorio en Irlanda del Norte. Así fue como se hizo pasar por una adolescente llamada “Sarah” para establecer contacto con Cimarron.

A través de mensajes, logró crear una relación de confianza, halagándola y motivándola a compartir fotos íntimas.

Según el fiscal David McDowell, McCartney “se acercó a Cimarron con una serie de piropos, lo que la llevó a sentirse cómoda compartiendo imágenes de su cuerpo”.

Una vez que la nena le envió una foto de su torso desnudo, la dinámica cambió drásticamente. McCartney reveló su verdadera identidad y comenzó a chantajearla, amenazando con enviar las fotos a su padre si no cumplía con sus demandas.

Alexander McCartney, 26, of #Newry, #NorthernIreland, has pleaded guilty to 185 charges including manslaughter, blackmail, & child sexual abuse

Dubbed the UK's most prolific "catfish", McCartney used social media to exploit at least 70 victims worldwide, some as young as 10… pic.twitter.com/vvPy6BvNR0

— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 18, 2024