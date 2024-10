Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Una mujer de 66 años cayó por la borda en un crucero temático de Taylor Swift, el “In my cruise era”, mientras navegaba desde Miami a las Bahamas. La tripulación realizó labores de búsqueda y rescate en cooperación con autoridades locales, pero aún no la encuentran. El crucero, lleno de “Swifties”, estaba a 17 millas al norte de Nassau cuando ocurrió la tragedia. Además, aún no se confirma si la mujer era parte del grupo de fans de la cantante.