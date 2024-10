Marcela Céspedes, una ingeniera chilena de 33 años, decidió viajar a Nueva Zelanda en 2019 en busca de nuevas oportunidades laborales y para perfeccionar su inglés. Tras un mes de vacaciones, se enamoró del país y decidió quedarse. Destaca la valoración de los oficios y la importancia del equilibrio entre vida y trabajo en la cultura neozelandesa. Sin embargo, también menciona dificultades como la escasez de arriendos y empleos debido a la actual política migratoria. A pesar de las dificultades, resalta la experiencia enriquecedora de migrar, recomendando no centrarse solo en lo económico.

Para Marcela Céspedes (33) viajar a Nueva Zelanda era una oportunidad que no podía desaprovechar en su vida, porque la experiencia le serviría para perfeccionar el idioma inglés, y optar a un mejor trabajo como ingeniera en comercio exterior.

Así que en el año 2019, durante un mes de vacaciones, decidió emprender una travesía por el país insular, ubicado en Oceanía.

A esta tierra, que se encuentra a una distancia de 9,131 kilómetros de Chile y que se recorre en 12 horas de vuelo, se dirigió Marcela para descubrir si era el lugar ideal para empezar una nueva vida. Finalmente, ella eligió quedarse.

Nueva Zelanda: la tierra de oportunidades

Mientras tiene unos minutos libre en su trabajo, Marcela repasa en conversación con BioBioChile, los principales beneficios de vivir en tierras neozelandesas.

Lo primero que menciona, es que los oficios en Nueva Zelanda, tales como gasfiter, albañil o electricista, son bien valorados por la sociedad. “Acá la gente no se define por la profesión, si eres abogado o arquitecto, sino que todos son iguales, jamás alguien te preguntaría cuál es tu apellido o en que colegio estudiaste”, explica al principio de la entrevista.

“Es un país que no necesitas muchas veces un título para poder crecer. De hecho, jamás me han pedido que valide mi título, nunca tuve que hacer el trámite de apostillarlo, o sea, ellos saben que yo soy ingeniera y tengo mis capacidades, pero jamás me han pedido que valide mi título”, acota.

Por ello, Céspedes relata que en Nueva Zelanda, hay cierta facilidad para conseguir un puesto en alguna empresa. “Hay muchos trabajos, a los que puedes ir escalando y partiendo desde abajo y luego ir creciendo”.

Después de mucho tiempo invertido, ahora Céspedes trabaja como oficial de compra para una farmacéutica, ganando en promedio tres millones de pesos chilenos.

Señala también que le alcanza para ahorrar medio millón de pesos chilenos, siendo que le alcanza para otros gastos, como salir a comer o irse de vacaciones al extranjero. “Ahora no paso apuro económico, o sea, nunca más volví a vivir a crédito como en Chile”, remarca.

¿Cómo es la adaptación en el país?

Respecto a las dificultades que vivió durante los primeros meses de adaptación, Marcela Céspedes recuerda a BBCL, que pensó que no iba a tener problemas con el inglés, porque podía hablarlo. Aunque nunca sospechó que el marcado acento de los kiwis (como se denominan los neozelandeses) era difícil de comprender.

En ese sentido, Céspedes explica que Nueva Zelanda tiene una fama parecida a Chile: los kiwis hablan con muchos modismos y bastante rápido. “Pensé que sabía inglés”, explica riendo.

Para más detalle, la chilena cuenta que su primer trabajo fue cuidar la casa y los hijos de una familia “kiwi”. “Con ellos trabajaba 20 horas y las otras 20 horas, las tenía libre. También fue muy impactante porque yo pensé que iba a ser como una asesora del hogar, pero ellos era muy preocupados de tus horas, que no se te pasaran”, complementa.

De la misma manera, a diferencia de Chile, Marcela cuenta que existe una conciencia de que hay que tener un balance entre vida y trabajo. “A las cinco de la tarde salgo y nadie me llama, o sea, al llegar el fin de semana, nadie me está pidiendo que me conecte”, expresa a la presente redacción.

Las dificultades de vivir en Nueva Zelanda

En cinco años que lleva viviendo en el país oceánico, Céspedes comenta que a veces hay situaciones que son imposibles de prever, como la empresa en la que trabajas este a punto de quebrar y tengas que encontrar un trabajo de último minuto, como le pasa en estos días a una amiga, que en caso de no renovar su visa de trabajo, tendrá que regresar a Chile.

Asimismo, en el contexto de crisis económica a nivel mundial y una “migración neta insostenible” como lo calificó, el actual gobierno neozelandés, desde el 2024, se endurecieron la entrega de visas para trabajadores extranjeros para “favorecer el mercado laboral local y reducir los riesgos de dejar a los neozelandeses sin trabajo”, anunció la ministra de Inmigración del país, Erica Stanford, recogió CNN en Español.

Frente a este panorama, de recibir en 2023, cerca de 173.000 inmigrantes, de repente, hubo escasez de arrendar un hogar o encontrar un trabajo, explica Marcela a BioBioChile.

Como la situación se encuentra difícil en algunos aspectos, desde Nueva Zelanda, la chilena expresa que algunos videos de TikTok muestran una situación opuesta a la realidad, donde se crea una falsa percepción de que se puede ganar grandes sumas de dinero, cuando se trata de trabajos puntuales.

“A veces hay tiktokers que dicen que ganaron dos mil dólares por cinco horas de trabajo”, no obstante, son personas que realmente arriendan una casa con varias personas o son solteros que no tienen familia, cuestiona Marcela Céspedes.

En efecto, en temporadas altas, el trabajo de temporero y recolector de frutas, puede ser bien remunerado, aunque su duración es breve, agrega Marcela.

La oportunidad de realizar Working Holiday

Visto en perspectiva, Céspedes destaca que la experiencia de realizar un Working Holiday le permitió conocer una faceta distinta de su persona, “dejé de ser prejuiciosa”, comenta.

En esta línea, su recomendación es “no quedarse con cuánta plata te vas a ir a hacer”. “Ir a migrar va de la mano de la experiencia que vas a tener y las culturas que te rodearan, además de la posibilidad de aprender otro idioma. Lo que vas a ganar en desarrollo es infinitamente impagable”, expresa.

“¿Qué es lo que aprendí estando acá?, me cambió la perspectiva de que somos todos iguales, no hay un mayor valor por lo que estudiaste”, concluye Céspedes.