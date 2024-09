Medios en España dieron a conocer el caso de un hombre de 58 años, quien recibió una golpiza de parte de sujetos, en su propia casa. Previamente, la víctima les había pedido que bajaran el volumen de la música que escuchaban a altas horas de la noche en la calle, en la ciudad de Ferrol.

De hecho, el propio aludido aseguró que su rostro quedó desfigurado tras el suceso.

En declaración al diario El Mundo, el hombre sostuvo que se trataba de un joven y una mujer.

“La chica me empezó a insultar y yo tenía un vaso de agua y se lo lancé”, expuso.

“Les abrí, porque iban a tirar la puerta abajo, no me dijeron nada, ya me derribaron al suelo”, añadió.

Hombre recibió golpiza en España

De acuerdo a Europapress, hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Ferrol y la Policía Nacional de España, haciéndose cargo estos últimos de la investigación.

El afectado fue trasladado por el personal de salud al Hospital Arquitecto Marcide, donde recibió tratamiento.

Allí se descubrió que había quedado con la nariz rota, hematomas, mandíbula fracturada y podría perder la vista en su ojo izquierdo.

Ahora los agentes tratan de localizar a los agresores, que ya están identificados.