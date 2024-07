Este jueves, durante la emisión de Tú Día, José Luis Repenning relató un complejo caso de acoso sexual que sufrió cuando era adolescente. De acuerdo al animador, todo ocurrió cuando él iba en una micro rumbo a casa.

La conversación se dio entre el periodista junto a Priscilla Vargas y Michelle Adam, cuando en el programa hacían cobertura a las fiscalizaciones en la calle.

Todo surgió luego que, en la emisión, se diera cuenta de un hombre que fue detenido por una orden pendiente por abuso sexual.

Ante esto, Repenning soltó: “Cuando uno es joven se siente dueño del mundo. Yo también sufrí de acoso una vez en la micro. Tenía 15 o 16 años”.

Repenning recuerda episodio de acoso sexual

Luego de unos segundos, el comunicador entregó detalles de lo ocurrido, indicando que se trató de una persona que lo acosó durante un viaje en el transporte público.

“Yo iba de pie, la micro iba llena y se subió una persona. Me miró desde el comienzo, yo iba atrás porque me iba a bajar en 10 cuadras, y se empezó a acercar”, expuso.

“Me miraba, yo sentía que me miraba, pero se empezó a acercar hasta que se puso al lado mío. Y también, con el movimiento de la micro, empezó a (ademán de tocar) y me miraba fijo, intimidante, es súper intimidante”, añadió.

“Yo me bajé, opté por bajarme, y después tomar la misma micro, pero esperar que pasara media hora después. Pero, me tuve que bajar, porque fue tanto, que me tuve que bajar”, concluyó con voz apretada.

Sobre el final, y a modo de empatizar, Vargas expuso: “Es traumático. Mira, cuantos años han pasado de eso y todavía te acuerdas”.