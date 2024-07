La chilena Daniela Zuñiga de 35 años, se convirtió hace solo unas semanas en la mejor pizzera del mundo, esto luego de ganar el Campionato Mondiale del Pizzaiuolo Trofeo Caputo en su versión 21.

Desde Doñihue, la chilena se embarcó hasta Italia, donde compitió contra al menos 600 participantes de los cinco continentes, incluidos concursantes napolitanos, a quienes derrocó.

La dueña de “Massa Mia”, su pizzería ubicada en Ranco, se quedó con la presea más importante, la de Pizza Napolitana S.T.G, la cual consiste en preparar la clásica pizza margarita.

En segundo y tercer lugar quedaron Tae Sik Oh, representante coreano, y el italiano Gianluca Lamberti.

Sobre el premio, la pizzera chilena dijo: “Estoy muy contenta de traer a Chile un premio tan prestigioso. Amo Nápoles, amo la pizza y amo esta profesión. Ganar el trofeo es muy importante para mí porque confirma que he elegido bien a los maestros y me recompensa ampliamente por todos los sacrificios que he hecho”, según recogió Horeca News de Italia.

De acuerdo al mencionado medio, Daniela Zúñiga desarrollo su destreza luego de tomar clases magistrales de maestros pizzeros napolitanos en Chile. Además, hace tres años tiene su propio local “Massa Mia”.

Cabe mencionar que esta es la primera vez que una mujer y chilena gana la competencia internacional.