A fines del mes pasado, el alpinista keniano, Joshua Cheruiyot, perdió la vida mientras subía al Monte Everest en Nepal.

Según detalló AS, el escalador murió muy cerca de la cima del monte, al que había subido junto a su guía Nawang Sherpa, quien se encuentra aún desaparecido.

El rastro de ambos deportistas se había perdido cuando se estimaba que estaban a una altitud de 8.800 metros aproximadamente.

Tal como detallan diversos medios africanos, nacionales e internacionales, Joshua falleció tras caer en una grieta a tan sólo 48 metros por debajo de la cima de 8.849 metros del monte.

Recientemente, y ya a días de haberse corroborado la muerte de Cheruiyot, su familia confirmó en un comunicado que dejarán el cuerpo del alpinista en el lugar donde cayó debido a las dificultades para su rescate y repatriación.

“Tras la muerte de Joshua Cheruiyot Kirui en el monte Everest el 22 de mayo de 2024, la familia tomó la difícil decisión de dejar que su cuerpo permanezca en el monte Everest. Esta decisión se tomó después de extensas consultas y una cuidadosa consideración de todas las circunstancias”, parte la declaración.

“Recuperar su cuerpo desde esa altura sería arriesgado para el equipo de rescate, y la familia no desea poner en peligro ninguna vida. Cheruiyot tenía un profundo amor por las montañas y ellas a su vez lo amaban. Encontramos consuelo al saber que descansa en su lugar feliz”, añadieron.

Los familiares agradecieron a todos quienes demostraron su apoyo, cariño y condolencias por la tragedia. En su comunicado, dijeron también estar orando por la familia de Sherpa, guía de Joshua que aún no ha sido hallado.

*PRESS STATEMENT ON JOSHUA CHERUIYOT KIRUI’S REPATRIATION FROM MT. EVEREST*

Following the death of Joshua Cheruiyot Kirui on Mt. Everest on May 22, 2024, the family has made the difficult decision to let his body remain on Mt. Everest.

This decision was made after extensive… pic.twitter.com/hT2fPJivY3

— Mountain Stories (@j_muhia) May 29, 2024