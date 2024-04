En un dramático y conmovedor incidente en Ráfah, una ciudad de Gaza, una bebé nació mediante cesárea de urgencia después de que su madre, mujer palestina embarazada que murió en un ataque israelí junto con su padre y hermana.

La pequeña, que pesó 1,4 kg al nacer, se encuentra estable y en proceso de recuperación en la incubadora de un hospital, bajo el cuidado del Dr. Mohammed Salama. La tragedia se suma a una serie de ataques que, en una sola noche, cobraron la vida de 19 personas, incluidos 13 niños de una misma familia, intensificando la violencia en la región.

La madre de la niña, identificada como Sabreen Al-Sakani, estaba embarazada de 30 semanas cuando perdió la vida. La bebé, que aún no tiene nombre definitivo pero cuya hermana quería llamar Rouh, permanecerá en el hospital por varias semanas antes de decidir con qué familiar vivirá, dada la desoladora realidad de que ha nacido huérfana.

Este incidente ilustra la cruda realidad de los civiles en Gaza, donde más de la mitad de sus 2.3 millones de habitantes han buscado refugio en Ráfah, huyendo de una ofensiva israelí que ha dejado un saldo de 48 palestinos muertos y 79 heridos en las últimas 24 horas.

Las víctimas, mayormente mujeres y niños, reflejan la grave situación humanitaria que enfrenta la región.

