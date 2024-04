Este jueves se dio a conocer el ganador del premio World Press Photo, el cual recayó en el fotógrafo Mohammed Salem, de la agencia Reuters.

La instantánea fue tomada en Gaza durante los últimos meses, y muestra a una mujer palestina abrazando el cuerpo sin vida de su sobrina, el cual está envuelto en sábanas.

De acuerdo a la BBC, la foto enfoca a Inas Abu Maamar, quien tiene entre sus brazos a la pequeña Saly, de sólo cinco.

Salem aseguró al citado medio que la imagen se dio después de que un misil israelí estallara contra la casa donde vivía la niña con su madre y hermana, quienes también murieron. Lo anterior se dio en Jan Yuris.

“El jurado destacó el cuidado y respeto empleados a la hora de componer la imagen, que ofrece, al mismo tiempo, una mirada metafórica y literal sobre una pérdida inimaginable”, indicó el citado medio.

The World Press Photo of the Year is ‘A Palestinian Woman Embraces the Body of Her Niece’ by @msalem66, @Reuters.

The jury was deeply moved by how this image evokes an emotional reflection in every viewer and offers a glimpse into unimaginable loss.https://t.co/claLIzX1vO pic.twitter.com/jii2r1Pam5

— World Press Photo (@WorldPressPhoto) April 18, 2024