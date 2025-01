En Estados Unidos, la posesión de armas es un tema controversial debido al fácil acceso que poseen muchas personas, respaldado por la Segunda Enmienda. Según un reporte de CNN, en 2024 había 120 armas de fuego por cada 100 habitantes en el país. En Kennesaw, Georgia, existe una ley desde los años 80 que obliga a los residentes a tener armas, argumentando que es para garantizar la seguridad de la ciudad. Aunque el alcalde asegura que no es una ley simbólica, algunos la consideran vergonzosa. A pesar de que en 2023 no hubo asesinatos en la ciudad, sí se registraron dos suicidios con armas de fuego. El debate sobre la posesión de armas continúa en medio de la violencia armada en el país, con un total de 478 tiroteos masivos y casi 16.000 víctimas en 2024, reflejando un escenario preocupante.

La posesión de armas en Estados Unidos es uno de los temas más controversiales que existe en dicho país, sobre todo por el fácil acceso al que tienen muchas personas.

Y es que existe toda una cultura en torno a las armas en Estados Unidos, sustentado en la Segunda Enmienda, que hace referencia al “derecho del pueblo a poseer y portar armas”.

De hecho, un artículo de CNN publicado en febrero de 2024, daba cuenta que había 120 armas de fuego por cada 100 norteamericanos, lo que significa que hay más armas que personas, según la organización suiza Small Arms Survey (SAS).

Sin embargo, así también hay muchos que están en contra del derecho a portar armas, cuestionando su uso indiscriminado y fácil acceso.

Pero, ¿te imaginas que existiera una ciudad donde fuese obligatorio tener armas?. Esto puede sonar casi como un western, pero no, es cierto y es actual, ya que esta ciudad existe.

Kennesaw, donde tener armas es ley

Se trata de Kennesaw, en el estado de Georgia, un pequeño pueblo al sur de Estados Unidos. En dicha ciudad existe una ley que data de los años 80′, que obliga legalmente a los residentes a poseer armas y municiones, consigna la BBC.

En específico, relata el medio, lo que dice la ley de armas es que “para garantizar y proteger la seguridad y bienestar general de la ciudad y sus habitantes, todo jefe de familia que resida dentro de los límites de la ciudad debe tener un arma de fuego, junto con municiones”.

Ahora, no todo es tan literal como suena, indicó al medio Derek Easterling, alcalde por tres periodos y autodenominado un “marino retirado”. “No es como si uno fuera por ahí llevándola en la cadera como en el Salvaje Oeste (…) No vamos a ir a tocar tu puerta y decirle: ‘Déjeme ver su arma"”, añadió el jefe comunal.

Pero no todas las personas pueden tener acceso a las armas, ya que por ejemplo, quienes tienen discapacidades físicas o mentales, condenas por delitos graves o ciertas creencias religiosas, quedan exentas de la ley.

Pese a que no hay registro de procesos o personas arrestadas por violar la ley, el alcalde insiste en que “no es una ley simbólica. No me interesan las cosas sólo para exhibirlas”.

No todos están a favor de la ley. Por su parte, los adherentes consideran que esto hace de la ciudad un lugar más seguro, mientras que para otros, es un símbolo de vergüenza.

Según datos entregados por el Departamento de Policía Local a la BBC, en 2023 no hubo asesinatos en Kennesaw, pero sí dos suicidios con armas de fuego. Blake Weatherby, jardinero de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad, asegura que no tienen muchos delitos violentos por la siguiente razón: “es la actitud hacia las armas aquí en Kennesaw lo que mantiene bajos los delitos con armas de fuego, no las armas”.

Weatherby relató que tenía 12 años la primera vez que disparó un arma. Hoy tiene 42. En total llegó a tener más de 20 armas, sin embargo, las vendió, incluso la que le dejó su padre cuando murió en 2005. “Necesitaba gasolina más que armas”, enfatizó.

Me da vergüenza

Cris Welsh es madre de dos hijas adolescentes. Tiene una diversa variedad de armas, desde Ruger, Barettea, Glock a escopetas, sin embargo, no se siente orgullosa de la ley de armas. “Me da vergüenza cuando escucho a la gente hablar de la ley de armas (…) es simplemente una vieja costumbre de Kennesaw a la que aferrarse”, dijo al medio.

“Desearía que cuando los forasteros pensaran en la ciudad, recordaran los parques, las escuelas y los valores de la comunidad, no la ley de armas ‘que hace que la gente se sienta incómoda"”, añadió.

Una opinión similar tiene Medelyn Orochena, quien además es parte del consejo municipal. Para ella, la ley es algo “que la gente preferiría no anunciar (…) es simplemente un pequeño dato extraño sobre nuestra comunidad”.

Pero por más curiosa que parezca la ley, el debate sigue abierto, considerando que en 2024, la organización sin fines de lucro, Gun Violence Archive (GVA, por sus siglas en inglés), registró un total de 478 tiroteos masivos y 15.998 víctimas por disparos con armas de fuego.

Esto equivale a un tiroteo masivo cada 24 horas, según indica el medio El Tiempo. La noche de año nuevo, al menos 10 personas terminaron heridas durante un tiroteo masivo en Nueva York.