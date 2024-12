Un niño de 7 años resultó gravemente herido en un show navideño en Orlando, luego que un dron impactara repentinamente en su pecho.

Lo que pretendía ser un espectáculo festivo y deslumbrante con cientos de drones iluminando el cielo, terminó en todo lo contario.

Un niño de tan solo 7 años, resultó herido luego que uno de los objetos impactara en su pecho, lo cual provocó su rápido traslado a un centro asistencial.

El hecho ocurrió en el Parque Lake Eola de Orlando, donde gracias a videos compartidos en redes sociales, se ve a los objetos iluminados volando en sincronía y formando figuras navideñas.

Pero fue gracias al mismo sitio, que poco minutos de iniciado el show, se muestra como estos comienzan a caer un por uno, impactando a gran velocidad en el suelo.

So apparently they had to cancel the 2nd drone show at #LakeEolaPark tonight and I wonder if the drones that got knocked out during the 1st show was the cause 😬 #Orlando pic.twitter.com/xxySjbkohy

— MosquitoCoFL Podcast (@MosquitoCoFL) December 22, 2024