El senador electo David Gregory ha generado polémica en Estados Unidos al proponer un proyecto de ley para Misuri, el cual tiene directa relación con la inmigración.

De acuerdo a FOX, Gregory elaboró una posible normativa denominada ‘SB 72’, la cual insta a personas a denunciar a posibles migrantes indocumentados a cambio de una recompensa de 1.000 dólares.

El detalle sostiene que se deberá crear un sistema estatal para facilitar las denuncias ciudadanas. El dinero se entregará sólo cuando una denuncia termine en arresto.

En caso de ser aprobado, el Departamento de Seguridad Pública de Misuri tendría que una línea telefónica gratuita y un portal para este tipo de situaciones.

También estaría pensado la creación de un programa de ‘Cazadores de Recompensas Certificados contra Migrantes Ilegales’, que permitiría a agentes centrarse en la detección de personas que no porten documentación.

Gregory defendió su proyecto a través de un comentario en su cuenta de ‘X’.

“SB 72 convierte en delito grave el estar aquí ilegalmente y, finalmente, permitirá que las fuerzas del orden de Misuri encuentren y arresten a inmigrantes ilegales”, indicó.

As I ran for State Senate, I promised to make Missouri a national leader in combating illegal immigration.

Now, I’m following through with my promise. SB 72 makes it a felony to be here illegally and the bill will finally allow Missouri law enforcement to find and arrest… pic.twitter.com/9hXvonbDGz

— David Gregory (@DavidGregoryMO) December 6, 2024