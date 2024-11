Momentos de bastante tensión vivieron los reyes de España, Felipe VI y Letizia, al visitar la ciudad de Paiporta (Valencia), donde fueron recibidos entre insultos, barro y agresiones de parte de la comunidad local.

Recordar que aquella zona fue afectada gravemente por intensas lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra, tras un fenómeno denominado como ‘DANA’.

Hasta ahora se contabilizan 217 muertos en Valencia, cifras que subirían dentro de las próximas horas.

En ese contexto, los reyes intentaron dar un mensaje de aliento a las personas, quienes no les dieron una buena reacción.

Los monarcas lograron conversar con algunos grupos de afectados por algunos minutos, aunque de igual forma debieron abandonar la zona.

Spain's King Felipe VI and Queen Letizia were hit in the face with mud during a visit to the flood-ravaged Valencia region. pic.twitter.com/XfSPj8RhIM

