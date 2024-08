El zoólogo británico Adam Corden Britton, conocido experto en cocodrilos, fue condenado este jueves en Australia a diez años y cinco meses de prisión por cometer actos atroces contra animales y por posesión de material de abuso sexual infantil.

El fallo fue emitido por el Tribunal Supremo del Territorio Norte, donde el juez Michael Grant describió los crímenes de Britton como “inenarrables” y “grotescos”.

Britton, de 53 años, se declaró culpable en septiembre de 63 cargos relacionados con tortura, violación y asesinato de perros, así como por acceder y distribuir material sexual.

Su sentencia es retroactiva a abril de 2022, cuando fue arrestado, y no podrá solicitar libertad condicional hasta que haya cumplido al menos seis años en prisión.

Los documentos judiciales revelan que desde 2014, Britton violó repetidamente a sus dos perros, Ursa y Bolt, en su vivienda rural en Darwin, capital del Territorio Norte. Entre noviembre de 2020 y abril de 2022, Britton compró 42 perros, incluidos cachorros, a través de internet.

Former BBC zoologist sentenced to 10 years in jail for r*ping and torturing over 42 dogs.

Adam Robert Corden Britton who was a crocodile expert and zoologist who had worked with the BBC has been jailed in Australia for 10 years in a case the judge called ‘inconceivable… pic.twitter.com/LqFyNCkwxP

— Oli London (@OliLondonTV) August 8, 2024