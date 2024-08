Caos se vivió al interior de un vuelo en Estados Unidos, donde un pasajero que estaba drogado quiso abrir las puertas de la nave en el aire, acosó sexualmente a una azafata y agredió a otros integrantes de la tripulación. Fue identificado como Eric Nicholas Gapco.

El vuelo de American Airlines se suponía que partía en Seattle con destino a Dallas, pero debió ser desviado hasta Sant Lake City, por el peligro que revestía el sujeto para los demás viajeros.

El hombre antes mencionado fue arrestado y será juzgado por los cargos de comportamiento rebelde y acoso.

La empresa detalló en un comunicado todo lo que provocó el dujeto en poco más de una hora de trayecto.

“Gapco no siguió las instrucciones de permanecer en su asiento, le propuso sexo a una azafata, hizo ruido repetidamente”, expusieron.

“Además vapeó, molestó a otros pasajeros, se encerró en el baño e intentó abrir las puertas hacia el exterior del avión varias veces mientras la nave estaba en vuelo”, añadieron.

An unruly passenger from Burlington County, New Jersey, is facing charges after investigators say he engaged in disruptive, life-threatening behavior while on an American Airlines flight. https://t.co/AkHdK7oYSj

— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) August 2, 2024