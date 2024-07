Una situación bastante polémica afecta al canal de MrBeast. Esto tras conocerse una denuncia contra uno de los rostros de su canal: Ava Kris Tyson.

De acuerdo a Rolling Stone, la comunicadora habría enviado mensajes con lenguaje inapropiado a una menor de edad.

El caso sigue en investigación. Ante esto, la involucrada anunció su alejamiento del grupo de MrBeast, así como el cierre de redes como Instagram y Facebook.

“Pido disculpas humildemente a cualquiera a quien haya lastimado con mis publicaciones inaceptables en las redes sociales, acciones pasadas y a aquellos que puedan sentirse traicionados por cómo solía actuar en línea”, expresó en TikTok.

Por su lado, el propio Jimmy Donaldson rechazó la situación, y confirmó la eliminación del youtuber del canal.

“En los últimos días, me he dado cuenta de las graves acusaciones sobre el comportamiento de Ava Tyson en línea y estoy disgustado y me opongo a actos tan inaceptables”, indicó.

“Durante ese tiempo, me he centrado en contratar a un independiente para que lleve a cabo una investigación exhaustiva y asegurarme de tener todos los hechos. Dicho esto, tomé medidas inmediatas para eliminar a Ava de la empresa, de mi canal y de cualquier asociación con MrBeast”, añadió.

“Daré a las personas el tiempo necesario para realizar una investigación exhaustiva y tomaré medidas adicionales en función de sus conclusiones”, concluyó.

