La influencer chilena Bea Bravo generó polémica en un podcast sobre maternidad con Angie Chiappini, donde Bravo mencionó que las duchas heladas no le parecían una mala opción y criticó a los niños en público. Tras recibir críticas, ambas tuvieron que disculparse. Bea Bravo luego se disculpó en Instagram, deslizando la posibilidad de alejarse de las redes sociales temporalmente por sus comentarios poco empáticos, pidiendo perdón a quienes se sintieron afectados. A pesar de mencionar una posible pausa en las redes, un video en TikTok que representaría su despedida no está disponible.

La influencer chilena Bea Bravo se vio envuelta en una polémica, durante la semana pasada, a raíz de un podcast que realizó junto a su colega Angie Chiappini, situación que terminó por abordar el pasado sábado.

En aquella emisión, ambas jóvenes hablaron respecto a la maternidad y crianza los niños. En ese instante, Bravo indicó: “Cuando yo pienso para atrás, a mí no me parece una mala opción. Sorry. Me hizo súper bien la ducha con agua helada”.

Acto seguido, la también estudiante de Derecho expresó: “Tu pendejo no tiene por qué hacer show en el supermercado, no me parece. Uno no se pone a llorar porque se demoraron en atenderme en la farmacia: ‘Voy a llorar hasta que me pesquen’. No se hace en la vida”.

Lo anterior valió una serie de reproches a la dos ‘tiktokers’, quienes debieron salir a pedir disculpas.

weon que chanta que es la bea bravo en su nuevo video tratando de hacerle gaslighting a la gente respecto a lo que dijo en su podcast, la wna literalmente dice que mirando para atrás, no le parece una mala opción lo de las duchas heladas💀 de verdad que no aprende a callarse 🙄 pic.twitter.com/1kP4CkZ4ad — fernanda (taylor’s version) (@daisyisabiatch) June 27, 2024

Bea Bravo utilizó su canal de difusión en Instagram para hablar, deslizando la posibilidad de alejarse de las redes sociales por un tiempo.

“Me he demorado en encontrar las palabras para explicarles lo que está pasando. No sé porque, pero me daba especial vergüenza transmitir mi mensaje por aquí”, indicó.

“Al final siento que ustedes son la comunidad más real y fiel que tengo, y me daba mucha pena el hecho de haberlas decepcionado, pero a la vez, me han escrito, tantas cosas bonitas y palabras de apoyo, que a la vez siento, que son ustedes quienes si quieren escuchar nuestro verdadero mensaje y recibirlo con entendimiento y buenas intenciones”, agregó.

“Si a alguna la hice sentir pasada a llevar, por mis dichos poco empáticos, quiero pedir perdón. Muchos dicen ‘ay es sólo excusarse’, pero a mi siempre me han enseñado la importancia de dar cara y reconocer cuando la cagamos, como un primer paso para poder mejorar”, comentó.

Respecto a su salida de redes sociales, la joven sostuvo:“Acabo de subir un video a TikTok que representa un poco mi despedida de las rrss por un rato”.

No obstante, aquel registro no está disponible en la mencionada plataforma social.