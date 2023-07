Es probable que al pensar en Australia, actores famosos como Chris Hemsworth y Margot Robbie se nos vengan a la mente, sin embargo, de acuerdo a una mexicana que vive en el mencionado país, la apariencia de la mayoría de los oceánicos distaría mucho de estos estereotipos.

Se trata de la creadora de contenido, Natasha Nómada Digital, quien debido a su trabajo vive en varios lugares del mundo durante todo el año, por lo que ha logrado conocer bastante del país oceánico. Así llegó hasta el video de una española quien llegó por primera vez a Australia y quedó impactada con la poca preocupación que tienen estos por su aspecto, especialmente por su dentadura.

“Cuando llegué a Australia no me esperaba que la gente tuviera una sonrisa blanca, reluciente, ni que me pudiera verme reflejada en sus dientes, pero siendo una economía próspera, por lo menos tener dientes”, comenzó explicando Marta en su registro.

“A medida que vas subiendo desde Sídney por la costa este de Australia, menos dientes tiene la gente”, aseguró en el polémico video. En esta línea, la mexicana detalló: “Me dio risa este video porque es cierto, fue de las primeras cosas que me sacaron de onda”, afirmó.

Sin embargo, la azteca aseguró que esta concepción de un buen parecido se debe a un estereotipo erróneo sobre el mencionado país. “Un gran porcentaje de Australia es gente campesina y aunque la economía es fuerte, hay mucha gente que depende de lo que les dé el gobierno”, comenzó explicando.

“En promedio reciben 340 dólares a la semana, pero ¿saben cuanto cuesta ir a un dentista, una revisión, una limpieza bucal? Un promedio de 250 dólares”, aseguró. Sumado a este problema de acceso a la salud dental, la mexicana aseguró que las listas de espera en el servicio público para revisiones cotidianas son de hasta un año y medio.

A esto agregó que la reposición de un diente puede llegar a los 10.000 dólares australianos, es decir, el equivalente a más de 5 millones de pesos chilenos.

Además, la mexicana agregó que culturalmente los australianos no juzgaban por el aspecto físico de las personas, por lo que no le prestaban gran importancia.