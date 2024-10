No cabe duda que el juego de cartas UNO es de los preferidos por las familias para entretenerse en casa, aunque siempre suelen existir confusiones en torno a las reglas.

Una de las más comunes indica que un jugador debe gritar “¡UNO!” en el momento que queda con su última carta.

Esto porque, si otro competidor realiza la misma acción antes, el potencial ganador debe retirar dos tarjetas más desde el mazo.

Hace algunos días, comenzó a viralizarse un posteo que indicaba que esto ya no sería más una imposición en el juego.

Lo anterior incluso citando a fuentes desde la compañía, que aseguraba que la situación “era un convencionalismo” y ya “no era una obligación para ganar”.

Lo cierto es que un usuario de ‘X’ consultó al fabricante del juego en redes sociales, que no tardo en responder.

“En el momento en que un jugador tiene solo 1 carta debe gritar ‘¡UNO!"”, indicaron.

“Si otro jugador lo descubre sin decir ‘UNO’ antes de que el siguiente jugador juegue su turno, ese jugador debe robar 2 cartas como penalización”, agregaron.

Con esto, todo indica que el juego mantendría la norma que ha estado vigente desde su creación en 1971.

The moment a player has just 1 card they must yell “UNO!”. If they are caught not saying “UNO” by another player before the next player plays their turn, that player must draw 2 cards as a penalty.

— UNO (@realUNOgame) October 7, 2024