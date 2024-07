Shelao protagonizó una de las mejores peleas en la pasada Velada del Año 4, en España, en la cual cayó ante Viruzz.

El modelo golpeó y recibió bastante durante la lucha, logrando recuperarse de varios puñetazos en su rostro, cayendo en ocasiones en el cuadrilátero.

En su estilo, el chileno aseguró que peleó inconsciente por varios minutos en el rectángulo.

“Bueno, se perdió, yo me quería llevar una alegría para Chilito, pero no se dio. Pequé de huevón (sic) no más. Estoy bien, no me quedó nada en la cara, sólo un moretón y la pata que me la doblé, no sé en qué momento”, indicó.

“En el segundo round como que me fui, estaba inconsciente peleando. Me recuperé, toqué el guante de Víctor, de ahí pasaron unos segundos y terminó la pelea, no entendía nada”, agregó.

Reacción de Shelao

En este contexto, Shelao aseguró que se encuentra bien de salud, añadiendo que espera volver pronto a un evento de esta categoría.

“Para lo que preguntaban, estoy bien, no me pasó nada. No quise subir nada, porque ahora se vienen los memes y eso, cosas que pasan después de la derrota”, detalló.

“Por lo menos pude pelear, me quedo con el proceso, uno se siente bacán. De hecho les podría decir que, de las veces que he venido a España, esta ha sido la mejor, porque conocí gente muy bacán”, concluyó.