El cuadro “Descanso en la huida a Egipto”, del renombrado pintor italiano Tiziano, se vendió por más de 20 millones de euros (cerca de 20 mil millones de pesos chilenos) en una subasta realizada este martes, estableciendo un nuevo récord para una obra del artista.

La casa de subastas Christie’s, que organizó la venta, informó que la obra fue descubierta en una bolsa de plástico en una parada de autobús en el suroeste de Londres.

El precio final de 20,7 millones de euros superó ampliamente los 15 millones de euros obtenidos por “Una conversación sagrada: Madonna y el Niño con San Lucas y Santa Catalina de Alejandría”, subastada en Sotheby’s-Nueva York en 2011. Pese al récord, Christie’s había estimado que la venta se situaría entre 15 y 25 millones de libras esterlinas (17-30 mil millones de pesos).

Esta es la segunda vez que “Descanso en la huida a Egipto” se subasta, ya que en 1878 participó en una audición de Christie’s. Pintado en 1510, cuando Tiziano apenas era un adolescente, la obra ha pasado por las manos de varias personalidades importantes, incluyendo a Sir James Hamilton, tercer marqués de Hamilton, y el Archiduque Leopoldo Guillermo de Austria, gobernador de los Países Bajos españoles.

El cuadro fue saqueado por las tropas francesas en 1809 para el Museo Napoleón mientras se encontraba en la iglesia de Santa Isabel en París, y devuelto a Viena en 1815. Desde entonces, ha sido expuesto en ciudades como Londres, Bruselas, Viena y París, además de Longleat House en Wiltshire, de donde fue robado en 1995.

Finalmente, un detective especializado en arte recuperó la obra en una bolsa en una parada de autobús de Londres, aunque sin su marco original. Este descubrimiento, junto con la reciente subasta, subraya la notable historia y el valor duradero de esta obra maestra de Tiziano.

#AuctionUpdate A work last auctioned by Christie's in 1878, #Titian's early masterpiece ‘The Rest on the Flight into Egypt’ realised £17,560,000, achieving a #WorldAuctionRecord for the artist: https://t.co/z6AnSDIuMT pic.twitter.com/ZlxdaZ1tPK

— Christie's (@ChristiesInc) July 2, 2024