¿Alguna vez has estado esperando la luz verde peatonal para cruzar la calle y, de repente, sin previo aviso, se te cruza la idea de lanzarte al paso de los autos en movimiento? ¿O has estado en un barco mirando el vasto mar y tu mente, inexplicablemente, te sugiere “salta”?

Esta sensación tiene un nombre en francés: “L’appel du vide”, que se traduce como “la llamada del vacío”. Este fenómeno, a menudo descrito como un impulso repentino de hacer algo peligroso, ha intrigado a científicos, psicólogos y filósofos por igual.

En concreto, se refiere a ese impulso inexplicable de saltar desde un lugar alto o realizar una acción peligrosa, sin intención real de hacerlo. En ese sentido, es importante señalar que este fenómeno no está necesariamente relacionado con pensamientos suicidas. En cambio, es una curiosidad momentánea y desconcertante que la mayoría de las personas experimentan en algún momento de sus vidas.

Este término fue popularizado en la cultura francesa, pero el fenómeno en sí es universal. Las personas de diferentes culturas y antecedentes han reportado sentir esta extraña atracción hacia el peligro o el vacío. “Es un pensamiento normal, que aparece en, por lo visto, la mitad de la población. No hay de qué preocuparse”, señaló el psicólogo Nahum Montagud para Psicología y Mente.

Causas y teorías sobre la llamada del vacío

Los científicos y psicólogos han explorado diversas teorías para explicar “L’appel du vide”. Una de las explicaciones más comunes es que este fenómeno es un ejemplo de disonancia cognitiva. En otras palabras, cuando una persona se enfrenta a una situación peligrosa, su cerebro experimenta un conflicto entre el instinto de supervivencia y la curiosidad o el impulso momentáneo.

Otra teoría sugiere que “L’appel du vide” puede ser una manifestación del instinto de autoconservación. Al reconocer el peligro, el cerebro podría estar evaluando rápidamente las posibles consecuencias de una acción peligrosa, lo que resulta en una sensación de atracción hacia esa acción, seguida inmediatamente por una retirada instintiva.

Además, algunos estudios proponen que este fenómeno podría estar relacionado con la función del cerebro de simular posibles escenarios como una forma de preparación. Este tipo de simulaciones mentales pueden ayudar a una persona a evaluar riesgos y tomar decisiones más seguras en situaciones peligrosas.

“L’appel du vide” y la psicología

Desde una perspectiva psicológica, “L’appel du vide” es un recordatorio de la complejidad de la mente humana. Este fenómeno nos muestra cómo el cerebro puede producir pensamientos aparentemente irracionales que, sin embargo, pueden tener raíces en mecanismos evolutivos de supervivencia.

Cuando la doctora en psicóloga de la Universidad de Notre Dame, Jennifer L. Hames, se encontraba preparando su tesis en 2011, se propuso a investigar, en concreto, los pensamientos intrusivos que ocurren a las personas en lugares en altura. El objetivo era averiguar si existía una mayor propensión a la ansiedad, la depresión o la ideación suicida en quienes experimentaban el “fenómeno de los lugares altos”.

El estudio concluyó que los “L’appel du vide” se experimentan de igual forma entre personas con ideación de suicidio y no ideadores.

Una experiencia universal

Muchas personas han compartido sus experiencias con “L’appel du vide”, describiendo situaciones en las que se han sentido atraídas por el vacío o el peligro de manera inexplicable. Estas anécdotas pueden variar desde sentir la necesidad de saltar desde un puente hasta la urgencia de poner la mano en el fuego.

“L’appel du vide” sigue siendo un enigma fascinante en el campo de la psicología y la ciencia. Aunque se han propuesto diversas teorías, aún no hay una explicación definitiva de por qué las personas experimentan esta extraña atracción hacia el peligro o el vacío.

Lo que sí es cierto es que, si alguna vez te has encontrado en una situación en la que has sentido esta “llamada del vacío”, no estás solo. Es una experiencia común que conecta con la eterna curiosidad por comprender los rincones más profundos y misteriosos de nuestra mente.