La creatividad de quienes pusieron los nombres a estos pueblos no midieron consecuencias en lo absurdos que podrían sonar en el futuro.

Se trata de lugares cuyos nombres causan más de una sensación, desde curiosidad, extrañeza o quizás más de una sonrisa.

Sin embargo, todos tienen un denominador común, el cariño de sus habitantes, que aceptan el nombre sin importar lo que puedan significar, pese a que puede aparecer algún dilema por ahí.

Bien lo saben los 100 habitantes del pueblo austriaco de Fucking, cuyo nombre les atrae muchos turistas, aunque suene a broma.

Los pueblos con los nombres más absurdos en el mundo

Fucking, Austria: Ubicado a siete kilómetros de la frontera entre Alemania y Austria, cerca del río Salzach, este pequeño pueblo es conocido no tanto por su paisaje, sino por su nombre, que en español se traduciría vulgarmente como “culear”. Los turistas, principalmente británicos, llegan en masa para recorrer sus 32 casas.

“Los alemanes quieren ver la casa de Mozart en Salzburgo”, citó a una guía local el periódico británico The Mirror. “Los estadounidenses quieren ver dónde se grabó La novicia rebelde. Los japoneses quieren ver el lugar de nacimiento de Hitler en Braunau. Pero para los ingleses, todo es Fucking”, aseguró.

El nombre del pueblo proviene del siglo VI, fundado por un noble llamado Focko, y el sufijo “ing” del antiguo germánico que significa “la gente de”. Así, el nombre en realidad significa “La gente de Focko”, no es una mala broma del fundador.

Aunque es importante destacar que desde el 1 de enero de 2021, la ciudad pasó a llamarse Fugging, consignó DW.

Villapene, España: En Galicia, España, se encuentra Villapene, una localidad que hasta 2014 tenía 200 habitantes.

El nombre es tan llamativo, que un incidente memorable ocurrió cuando los amigos de un novio tomaron el rótulo de bienvenida del pueblo y lo llevaron a la recepción de una boda, devolviéndolo después de fotografiarse con él.

Peleador, aburrido e insípido no son características, son nombres

Peleas de Abajo y Peleas de Arriba, España: En la comunidad de Castilla y León, en la provincia de Zamora, se encuentran estos dos pueblos separados por un arroyo llamado Valparaíso, sí, igual que nuestra Joya del Pacífico.

Pero, de dónde salieron estos nombres. La historia dice que surgieron debido a las batallas entre moros y cristianos durante la expansión musulmana.

Boring, Oregón, EE.UU: En Oregón, Estados Unidos, existe una pequeña localidad llamada Boring (Aburrido). Su nombre no proviene de que sea un pueblo aburrido, sino que toma el apellido de uno de sus primeros habitantes, William Harrison Boring.

Los residentes, con buen humor, destacan la belleza de su tranquilo hogar, en contraste con lo que su nombre sugiere.

Dull (Insípido), Escocia: Dull, en Escocia, es una pequeña villa de 84 residentes que se unió a Boring de Oregón y Bland (Soso) de Nueva Gales del Sur, Australia, para formar la Liga de Comunidades Extraordinarias, fundada en 2013.

Esta unión ha hecho que estos pueblos sean conocidos internacionalmente, lo que llena de satisfacción a sus habitantes, al demostrar lo contrario convirtiendo a esta confederación de pueblos en noticia internacional desde hace muchos años.

Chile no se queda atrás

Reputo, Chile: En la Región del Bío Bío, específicamente en la zona de Cañete, se encuentra Reputo, un lugar cuyo nombre sorprende a muchos chilenos. Según el blog Chedungun, su nombre tiene un origen mapuche y significa “senda” o “camino”.

“Era el único paso. Por ese lugar se caminaba hacia el Puel mapu, por ello se le llamó Rüpütü (RÜPÜTÜ) SENDA, PASO, CAMINO. Mi propuesta es que construyamos identidad mediante la dignificación. Demos a este lugar el verdadero nombre, con su significado y la importancia histórica para nuestro pueblo. He dicho”, comentó César Ancalaf en su blog.

Entrepiernas, Chile: Este es un lugar rural en la comuna de Quilleco, también en la Región del Bío Bío, conocido porque el camino se divide en dos, semejando unas piernas abiertas. Originalmente se llamaba ‘Entre Piedras’, pero el nombre popular se impuso.

Peor es Nada, Chile: En la Región de O’Higgins, en la comuna de Chimbarongo, está Peor es Nada. Su nombre proviene de una herencia desventajosa, donde la beneficiaria, al recibir el terreno más pequeño, exclamó “peor es nada”, explicó el profesor Jorge Fuentes.

Esta frase se popularizó tanto hasta convertirse en el nombre del pueblo, donde muchos paran para tomar una foto bajo el cartel que indica donde está “Peor es nada”.

Otros pueblos del mundo con nombres raros o absurdos

La Chingada, México: En Veracruz, se encuentra La Chingada, un lugar que ha ganado notoriedad debido a la expresión común en ese país para enviar a alguien “a la cresta”. como decimos en Chile.

El GPS ha jugado bromas enviando a visitantes directamente allí, a La Chingada.



Bat Cave, Estados Unidos: En Carolina del Norte, EE.UU., se encuentra Bat Cave, un pueblo nombrado por una gran cueva habitada por murciélagos. Este nombre atrae a muchos curiosos y fanáticos de los murciélagos, la naturaleza o Batman.

Truth or Consequences, Estados Unidos: Originalmente llamada Hot Springs, esta localidad de Nuevo México cambió su nombre a “Verdad o consecuencia” en inglés, en 1950 después de un concurso de un programa de radio del mismo nombre. Este inusual nombre sigue atrayendo visitantes curiosos.

No Name, Estados Unidos: En Colorado, Estados Unidos, existe un lugar llamado No Name (Sin Nombre). El nombre surgió cuando los residentes no pudieron ponerse de acuerdo sobre un nombre adecuado, y “Sin Nombre” se quedó.

Santa Claus, Indiana, Estados Unidos: Este pueblo en Indiana, EE.UU., es famoso por su nombre festivo. Cada año, miles de cartas dirigidas a Santa Claus llegan a esta pequeña localidad, donde un grupo de voluntarios responde a cada una de ellas.

Accident, Maryland, Estados Unidos: En Maryland, Estados Unidos, se encuentra Accident (Accidente). La historia dice que el nombre surgió cuando dos agrimensores reclutados por separado eligieron el mismo lugar accidentalmente.