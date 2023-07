Si hay un lugar considerado sagrado para el género del metal, es el Festival Wacken, puesto que sus entradas se agotaron con un año de anticipación. Por ello, en 5 horas se vendieron cerca de 80 mil entradas.

Pero su celebración es todo un hito, ya que se dice que ninguno de estos festivales tiene ese espíritu único que hace que el Wacken Open Air Festival, sea tan especial para los aficionados que viajan al evento.

Ni los altos precios, ni el cartel, ni el mal tiempo impiden a los fans viajar desde todos los continentes del mundo y celebrarlo juntos en su “campo sagrado”.

Bajo el lema, “Más fuerte que el infierno” este 2023, por primera vez, está todo listo para un día más de festival. Ya que el miércoles, la reina alemana del heavy metal Doro celebrará su 40 aniversario sobre los escenarios en un espectáculo de larga duración.

Pero ya hay música para los más impacientes desde el lunes en la noche: en el pueblo de Wacken, por ejemplo, las bandas tocan en el club Landgasthof, o LGH.

Los recién llegados y las bandas de metal más pequeñas se muestran ahí. En el recinto del festival, a las afueras del pueblo, los fans también pueden asistir a conciertos en un escenario más pequeño llamado Welcome to the Jungle.

También desde el miércoles las primeras bandas empezarán a enfrentarse entre sí en la batalla de metal, donde 30 candidatos de todo el mundo competirán por un puesto en el podio. Los músicos proceden del Caribe, Australia, Japón, Sudáfrica y Ucrania, entre otros lugares.

Igualmente, desde la cuenta de YouTube del show, podrás revisar toda la oferta musical, donde Iron Maiden, encabezará la cartelera que partirá este miércoles 2 de agosto hasta el sábado 5 de agosto.

Para revisar los detalles de Wacken, PINCHA AQUÍ.