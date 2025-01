Con la llegada de 2025, muchas personas se preparan para la tanda de conciertos internacionales que alojará nuestro país.

Durante 2024 se agendaron una serie de conciertos con artistas y bandas de talla mundial para este nuevo año, generando una ocupada agenda para miles de fans.

Y es que, incluso, algunos artistas y grupos como Simply Red o Chayanne, se alistan para presentarse en más de una ocasión consecutiva.

Apenas partiendo el año, durante enero se realizarán 7 conciertos y festivales con artistas de distintos géneros musicales, idiomas e incluso épocas. Revisa a continuación cuáles son y si tienen entradas disponibles:

Shakira – 2 y 3 de marzo, Estadio Nacional Simply Red – 4, 5, 6, 8 y 9 de marzo, Movistar Arena Lacuna Coil – 13 de marzo, Teatro Coliseo Garbage – 14 de marzo, Movistar Arena CL.Prog – 15 de marzo, Matucana 100 REC Festival – 15 y 16 de marzo, Concepción The Offspring – 18 de marzo, Movistar Arena Slaughter to Prevail – 22 de marzo, Teatro Teletón Lollapalooza – 21, 22 y 23 de marzo, Parque Cerrillos Hot Mulligan – 23 de marzo, Club Chocolate Tate McRae – 25 de marzo, Teatro Coliseo Tool – 25 de marzo, Movistar Arena Stray Kids – 28 de marzo, Bicentenario La Florida Manuel García – 28 de marzo, Teatro Municipal de Chillán Manuel García – 29 de marzo, Teatro Municipal de Temuco

Incubus – 4 y 5 de abril, Movistar Arena

Los Tres – 5 de abril, Gran Arena Monticello

Pedro Piedra – 12 de abril, Teatro Coliseo

Masters of Rock – 23 y 24 de noviembre, Movistar Arena

Kaleo – 24 de abril, Teatro Coliseo

Chino & Nacho – 26 de abril, Movistar Arena

The Driver Era – 27 de abril, Teatro Caupolicán

Simple Minds – 29 de abril, Movistar Arena

System of a Down – 30 de abril, Parque Estadio Nacional

Rels B – 30 de abril, Movistar Arena

Fauna Otoño – por confirmar