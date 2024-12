Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Los Bunkers revelaron el setlist de canciones que interpretarán en su próximo concierto MTV Unplugged, donde además de clásicos de la banda del Bío Bío, incluirán covers como "Heart of Glass" de Blondie y "Let \'Em in" de Paul McCartney. El estreno de este evento será el 12 de diciembre, con proyección en cines de Chile y México, y luego su transmisión por TV el día 19. Posteriormente, iniciarán una gira acústica por diversas ciudades de Chile y México a partir de febrero, con conciertos confirmados en Viña del Mar, Santiago, Monterrey, Guadalajara y más. La preventa de entradas, con descuento para clientes BancoEstado, comenzó el 2 de diciembre y la venta general iniciará el 5 de diciembre a las 12:00 horas. Los interesados pueden adquirir sus tickets a través de PuntoTicket y TicketPlus.