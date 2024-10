La elección del mejor disfraz es una instancia que toma mayor relevancia durante la época de Halloween, tanto para la hora de la tradicional salida a buscar dulces de los más pequeños, como para las fiestas que se realizan durante estos días.

Es por esta razón, que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio el vamos a la temporada inspeccionando tiendas de disfraces y explicaron en qué debes fijarte antes de comprar un disfraz o maquillaje.

¿Sabes qué información deben tener los disfraces adquiridos en el comercio? En primer lugar, todos los disfraces, accesorios y maquillajes se deben comprar en el comercio formal, afirman desde el Sernac.

De acuerdo al director nacional de la entidad, Andrés Herrera, todos los productos deben exhibir claramente información en español y relevante para las personas consumidoras como el origen, materiales y medidas de precaución.

En la instancia, las autoridades también pudieron revisar que los empaques del maquillaje tipo “pintacaritas” contaran con, entre otras cosas, la descripción de la finalidad del producto, contenido neto, fecha de expiración, modo de uso, advertencias de seguridad, e identificación de quién lo vende y de dónde viene.

En este sentido, este tipo de productos tienen que contar con la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP), Servicio Nacional del Consumidor y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Según explicaron, para evitar situaciones en las cuales esta clase de artículos, que toman contacto con la piel, puedan provocar reacciones alérgicas o reacciones adversas.

● Recuerda elegir un disfraz adecuado a la edad y talla de quien lo va a usar.

● Revisa que la información esté en idioma español.

● Sigue las instrucciones de uso y advertencias de seguridad, especialmente en casos que sean para menores de 3 años.

● Asegúrate de que los disfraces infantiles no contengan piezas pequeñas, bordes cortantes o cordones en la zona del cuello y que estén fabricados con materiales no inflamables.

● Mantente alejado del fuego y/o supervisa a los menores para que no lo hagan.

● En el caso de las máscaras, asegúrate que cuenten con suficientes orificios de ventilación para evitar asfixias.