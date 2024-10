Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El fin de semana del 26 y 27 de octubre se llevarán a cabo las elecciones municipales y regionales en Chile con voto obligatorio, donde se aplicará una multa de 0,5 UTM (aproximadamente $33.280) para quienes no sufraguen, según una nueva ley que ajustó este monto. Aquellos que no puedan votar podrán excusarse presentando pruebas válidas como enfermedad, estar fuera del país o a más de 200 km del lugar de votación, entre otras razones. Por otro lado, los vocales de mesa ya designados no podrán excusarse, y en caso de no cumplir con su deber se enfrentarán a multas que van desde 2 a 8 UTM (entre $133.122 y $532.488).